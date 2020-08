Após bela disputa na pista com Scott Dixon, o 'Japonês Voador', Takuma Sato, venceu as 500 milhas de Indianápolis pela segunda vez. Sato que já havia vencido a prova em 2017, se aproveitou das bandeiras amarelas e de sua estratégia para avançar no pelotão e , no fim da prova, superou o pentacampeão no braço.

As últimas voltas foram completadas com bandeira amarela, após forte acidente de Spencer Pigot na 195ª passagem. O top-5 foi completado por: Graham Rahal, Santino Ferrucci e Josef Newgarden.

A corrida foi marcada por acidentes e bandeiras amarelas. Brasileiros fizeram bonito se recuperando bem e terminando várias posições à frente das originais de largada.

Fernando Alonso não repetiu o bom desempenho de 2017 e nunca chegou a andar entre os líderes. Sua melhor posição durante a prova foi 15º, mas fechou as 500 milhas em 21º.

O Início da prova

Freio de disco de James Davison Photo by: Reprodução

A largada da Indy500 foi tranquila e sem incidentes. Scott Dixon pulou na frente de Mario Andretti e assumiu a ponta. Takuma Sato e Ryan Hunter-Reay também superaram o pole logo no início.

Entre as voltas 3 e 4, Ed Carpenter precisou ir aos boxes após ser espremido por Zach Veach contra o muro. Mas a primeira bandeira amarela aconteceu por conta de uma situação incomum: O freio dianteiro direito do carro de James Davison superaqueceu e explodiu antes mesmo de completar 10 voltas.

Com isso, alguns pilotos aproveitaram para realizarem a primeira parada nos boxes. Entre eles, Fernando Alonso, Simon Pagenaud, Will Power e Helio Castroneves.

Na volta 25, Marcus Ericsson estampou o muro e causou a segunda bandeira amarela da prova. O sueco saiu traseira na curva 2 e tentou corrigir, com isso ele perdeu o controle do carro e foi parar no muro de contenção.

Esse segundo incidente levou os líderes da corrida para os boxes e permitiu a Oliver Askew assumir a ponta da prova, com Pagenaud, Power, e Castroneves entre os cinco primeiros. Alonso fez uma estratégia diferente e decidiu fazer uma segunda parada, caindo para 28º.

Na relargada, Dixon precisou defender a sexta posição dos ataques de Alexander Rossi e Ben Hanley. Na ponta, Pagenaud ultrapassou Askew a assumiu a liderança. O novato da McLaren passou a segurar a pressão de Power pelo segundo lugar.

Na volta 45, Pagenaud parou nos boxes com bandeira verde. Askew aproveitou e parou junto com o líder, permitindo a Power assumir a ponta. Na sequência, Castroneves, Power e Charlie Kimball também pararam e Dixon reassumiu a liderança.

O top-5 após 50 voltas era: Dixon, Rossi, Rinus Veekay, Hunter-Reay e Sato. Tony Kanaan, que seguiu a estratégia dos líderes, era o 15º, Alonso o 20º e Castroneves o 27º.

Segundo quarto da prova

Os líderes se distanciaram uns dos outros para poderem andar sem turbulência e poupar os carros. A única alteração no top-5 foi a inversão entre Sato e Hunter-Reay, que parou para troca de pneus e reabastecimento após perder a quarta posição para o japonês.

Na volta 63, Dixon, Veekay, e Rossi também pararam, com isso, diversos outros pilotos fizeram suas segundas paradas. Alonso foi outro que parou, chegando ao 3º pit-stop. Veekay entrou rápido demais nos boxes e colidiu de leve com o muro, o que o fez cair para 27º. Pagenaud, Castroneves e Power fizeram nova parada na 77ª passagem.

Dalton Kellet causou a terceira bandeira amarela após colidir contra o muro depois de perder pressão aerodinâmica e sair de frente, na 85ª volta. A maioria dos pilotos aproveitou para fazer nova parada. Nesse ponto da corrida, apenas Alonso, JR Hildebrand e Sage Karam tinham feito quatro entradas nos boxes.

A relargada não durou mais de 500 metros, pois Conor Daly pisou na grama e rodou na entrada dos boxes e Oliver Askew, que vinha atrás, se assustou com a presença de outro carro no caminho e, ao tentar desviar, bateu forte no muro interno dos pits. O norte americano ficou muito tonto com a pancada e demorou alguns minutos para conseguir sair do carro.

Na volta 100, o top-5 era: Dixon, Sato, Rossi, Patricio O'Ward, e Newgarden. Kanaan era o 12º, Alonso o 15º e Castroneves o 21º.

Terceiro quarto da prova

Rossi aproveitou a relargada para superar Dixon e assumir a ponta.e o mexicano O'Ward superou Sato, pulando para terceiro. Dixon e Rossi se alternaram na ponta por algumas voltas em uma intensa disputa de posições, enquanto o novato da McLaren seguia os dois de perto.

Na volta 122, Alex Palou atingiu o muro com força suficiente para perder a roda dianteira. Os boxes ficaram congestionados com a quinta bandeira amarela da prova. Ainda durante a bandeira amarela, Alexander Rossi recebeu uma punição por sair dos boxes de forma insegura e caiu para a última posição.

A relargada foi marcada pela pilotagem agressiva de Rossi e Castroneves, que superaram vários adversários em pouco tempo. Na 138ª passagem, Helinho já era o 15º e Rossi o 18º. Mas a empolgação do vencedor das 500 milhas de 2016 durou pouco: na volta 145 ele pisou na grama e estampou o muro e espalhou por toda a pista, causando mais uma bandeira amarela, a sexta da prova.

O top-5 depois de 150 voltas: Rossi, Sato, Newgarden, Graham Rahal e Santino Ferrucci.

Últimas 50 voltas

A relargada aconteceu na volta 154, e foi seguida de briga intensa em todo o pelotão. Takuma Sato surpreendeu Dixon e assumiu a liderança da proava. Castroneves escalou o pelotão e subiu rápido para 11º, duas atrás de Tony Kanaan.

Alonso, que perdeu contato com o pelotão principal após a pancada de Oliver Askew, nesse momento disputava a 22ª posição, três à frente de Pagenaud.

Takuma Sato, Scott Dixon, Andretti e vários outros pararam entre a 167ª e 170ª volta. Nas paradas, a Chip Ganassi foi mais rápida e Dixon saiu à frente de Sato, mas o japonês superou o rival pouco depois. Em estratégia de paradas diferente, Zach Veach liderou a prova por cerca de 10 voltas.

Na volta 185, Dixon foi para o ataque sobre Sato, mesmo momento em que Veach parava nos boxes. O japonês resistiu as investidas do pentacampeão e reassumiu a liderança da prova.

Spencer Pigot perdeu a traseira do carro, colidiu contra o muro e contra a barreira de proteção do muro que separa os boxes da pista e causou a última bandeira amarela da prova na volta 195.

Com isso, as últimas cinco voltas foram completadas em bandeira amarela, com vitória de Sato, que venceu a prova na estratégia e no braço. Castroneves terminou em 11º, Kanaan em 19º e Alonso foi o 21º.

Veja a festa de Sato no pódio:

Veja como terminou a Indy500:

