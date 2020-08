As 500 Milhas de Indianápolis não são feitas apenas por bandeiras amarelas. A prova, uma das joias da Tríplice Coroa do Automobilismo, também é marcada por belos momentos como o protagonizado por Alexander Rossi há pouco. O problema é o que veio logo em seguida.

O piloto americano foi punido por uma liberação incorreta dos boxes e acabou indo para o fundo do grid. Iniciando uma corrida de recuperação, o piloto da Andretti ultrapassou quatro carros de uma vez antes de chegar à Curva 3 do Indianápolis Motor Speedway. Veja o momento:

O problema é que, poucas voltas depois, a corrida de recuperação de Rossi chegou ao fim com uma bela pancada do piloto no muro.

