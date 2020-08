No domingo, Takuma Sato escreveu mais uma vez seu nome da história da Indy, ao vencer as 500 Milhas de Indianápolis pela segunda vez. Mas o piloto da equipe Rahal revelou que sua preocupação maior no final da prova era se teria combustível suficiente para chegar até o final.

Sato fez sua última parada na volta 168 de 200, enquanto seu companheiro de equipe Graham Rahal e seu principal rival na prova, Scott Dixon, pararam na volta seguinte. O neozelandês da Chip Ganassi saiu na frente do japonês, mas, com 28 voltas para o fim, Sato voltou à ponta.

Quando os carros de Zach Veach e Max Chilton, em estratégias diferentes, foram aos boxes na volta 185, Sato retomou a liderança. Por duas vezes, o japonês precisou se defender dos ataques de Dixon, que seguia em sua cola.

Com 10 voltas para o fim, Sato tinha 0s7 de vantagem, que foi caindo com a aproximação de retardatários.

Na volta 196, o outro companheiro de equipe de Sato, Spencer Pigot, teve uma forte batida na saída da Curva 4, e a prova acabou sob bandeira amarela.

Após a prova, Dixon afirmou ter certeza de que Sato não teria condições de chegar à bandeira quadriculada por pane seca e Sato confirmou que foi uma operação delicada de balanço que o levou até o fim.

"Todos sabíamos que Scott era o melhor competidor ao longo das duas semanas", disse Sato. "Dixie e a Ganassi fizeram um trabalho fenomenal ao deixar o carro sempre competitivo. Ele liderou no começo e desapareceu. Eu consegui ficar próximo, brincando com a mistura do combustível, vendo o quanto que poderia tirar disso".

"Ryan [Hunter-Reay] nos alcançou com uma boa velocidade e basicamente eu queria ver como que seria a performance andando em um bloco maior de carros".

"Nas primeiras 100 voltas, você quer estar no meio do Top 3-5, essa sempre foi minha estratégia para a corrida. Se eu tivesse a oportunidade sim, gostaria de liderar, mas aí você usa muito combustível".

"Eu percebi que tinha um pacote competitivo e a cada pit stop fazíamos mudanças. E eu ficava indo e vindo, ousava um pouco, conservava depois. Finalmente, nos três últimos stints, eu estava feliz com o carro".

"Porém, depois do pit stop quando eu assumi a liderança [volta 157], eu recebi uma mensagem do pit que estava gastando muito combustível, então tinha que tirar o pé um pouco. Vocês viram, Scott me alcançou imediatamente".

"Naquele ponto, eu tinha que mudar para a potência máxima. Quando eu tinha uma vantagem de três ou quatro carros, eu tirava o pé".

"Aquela amarela nos salvou mas, mesmo sem ela, eu conseguiria chegar. Mesmo sem a bandeira amarela, acho que não teríamos problema. Porém, ainda acho que seria ameaçado por Dixon nas últimas voltas, quando ele estaria tirando 100% do carro".

