Tony Kanaan anuncia última temporada na Indy em 2020

Tony Kanaan fará sua última temporada na Indy. O anúncio foi feito nesta tarde em Indianápolis. O piloto brasileiro competirá em apenas cinco corridas na próxima temporada, todas em ovais, as 500 Milhas de Indianápolis, Texas, Richmond, Iowa e Gateway, no dia 22 de agosto.

Tony admitiu que pode voltar nos próximos anos para tentar o bi da Indy 500 e não encara 2020 como o ano de despedida das pistas.

“Para 2020, minha melhor opção era correr as cinco corridas ovais do calendário da Indy, esporte que me deu tudo que tenho e que sempre fará parte da minha vida. Não estou me aposentando das pistas, isto é fato. Mas decidi que este ano eu iria ‘tirar o pé’ um pouco e curtir estas cinco corridas, ter mais tempo pra minha família, meus fãs, e também os para patrocinadores que sempre me apoiaram.”

“Eu adoraria continuar envolvido com a Indy de alguma forma. Tenho propostas para correr em várias categorias diferentes, mas isto não é a minha prioridade no momento.”

Kanaan conquistou 17 vitórias, 15 poles e 78 pódios nas 377 corridas que disputou na Indy. Ele é o segundo piloto com maior número de provas na categoria, somente atrás de Mario Andretti. Além disso, ele tem o recorde absoluto de largadas consecutivas na categoria, com 317.

23 anos de sucesso na Indy

A carreira de Tony na Indy começou em 1998, quando foi promovido à categoria principal pela Tasman Motorsports, após o título da Indy Lights no ano anterior pelo mesmo time. Tony atingiu o sucesso rapidamente, conquistando o título de “Estreante do Ano” em 1998, além de conseguir a primeira pole position em Long Beach e também a primeira vitória na categoria, em Michigan, na temporada seguinte, em 1999.

Foi campeão da Indy em 2004, quando conquistou três vitórias, terminou entre os cinco primeiros em 15 das 16 etapas e completou todas as voltas de todas as corridas.

O ponto alto foi a vitória das 500 Milhas de Indianápolis de 2013. Em sua 12ª tentativa, Tony venceu a prestigiada corrida em uma prova que mantém o recorde de maior velocidade média, 299,89 km/h, e troca de líderes, 68.

Tony Kanaan competiu 18 vezes nas 500 Milhas de Indianápolis, possui uma vitória, uma pole position, oito top-5 e 361 voltas na liderança.

Kanaan pilotou para sete equipes diferentes. Começou com a Tasman Motorsports em 1998, passando para Forsythe Racing em 1999, quando esta adquiriu a Tasman. Entre 2000 e 2002 Kanaan foi piloto da Mo Nunn Racing, entre 2003 e 2010 correu pela Andretti-Green. Em 2011 transferiu-se pra KV Racing, ficando lá até o fim de 2013. De 2014 a 2017 correu pela Chip Ganassi Racing. Em 2018, Kanaan foi para a AJ Foyt Racing, equipe por onde corre até hoje.

“Tenho 45 anos, tenho fãs ao redor do mundo, vitórias, pódios, recordes, um campeonato e uma vitória nas 500 Milhas. Eu sei e sinto que posso continuar fazendo isso por muitos anos, mas como tudo na vida, no automobilismo também temos um ciclo.”

“Por muito tempo tenho sido perguntado quando que iria me aposentar, e minha resposta sempre foi a mesma: o dia que eu acordar e sentir que não sou mais competitivo, esse será o dia que vou me aposentar. Infelizmente existem outros fatores que devemos levar em consideração quando estamos planejando o futuro, e, provavelmente, o fator mais importante é que opções estão disponíveis.”

“Quando paro para pensar em todos estes anos que estive na Indy, a primeira coisa que vem em minha mente é como sou uma pessoa de sorte por ter ficado tantos anos na categoria. Entrei nesse esporte com 23 anos, cheio de sonhos e vontade de vencer. Posso dizer, sem a menor dúvida, que conquistei todos os meus objetivos”, completou.

Confira imagens de Kanaan nas 500 Milhas de Indianápolis de 2013