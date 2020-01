Morre John Andretti, após batalha contra câncer

Há cerca de três anos John Andretti revelou que estava batalhando contra um câncer colorretal de quarto estágio, mas após um tratamento agressivo com quimioterapia, os médicos haviam declarado que ele estava livre. O câncer voltou no outono de 2018 ainda mais agressivo, sendo uma batalha mais dura para o piloto.

Filho do irmão gêmeo de Mario Andretti, Aldo, John começou a sua trajetória em corridas de monopostos, mas mantendo a inclinação de seu tio Mario por outras modalidades. Andretti ganhou a etapa do IMSA em Watkins Glen em 1986 a bordo de uma March-BMW M12 ao lado de Davy Jones, e a vitória nas 24 Horas de Daytona de 1989 dividindo o Miller High Life Porsche 962 com Bob Wollek e Derek Bell. John também ganhou corridas da USAC Sprint Car na terra e chegou até as semifinais do Campeonato Nacional de Arrancada (NHRA).

Nos carros da Indy, Andretti ganhou a primeira corrida da CART, no circuito de Surfers Paradise, em 1991, pilotando um carro da equipe de Jim Hall. Apenas alguns meses depois, em Milwaukee, John perdeu para seu primo Michael, mas venceu Mario, completando uma varrida da Andretti no pódio.

Apesar de alguns Top 10 para a AJ Foyt Racing nas 500 Milhas de Indianápolis, Andretti passou o final da década de 1990 e início dos anos 2000 focado na Nascar, obtendo vitórias na Pepsi 400 de 1997 em Daytona e na Goody's 500 em Martinsville em 1999.

Em 2007, ele fez seu retorno às 500 Milhas com a Panther Racing e seu talento parecia inalterado, como foi provado em outras corridas com a Roth Racing, Dreyer & Reinbold Racing e a própria Andretti Autosport. Mas, além de seu histórico em corridas, John Andretti também era uma pessoa boa, educada e humorada, o tipo que você espera encontrar no paddock, além de estar bastante envolvido com o trabalho voluntário.

A família Andretti divulgou um anúncio oficial sobre a morte de John:

"É com muita dor no coração que anunciamos hoje que John Andretti perdeu sua batalha contra o câncer. John era um pai e marido carinhoso, um primo devoto e confiável. Ele era um filantropo, um ativista pelo esporte, um companheiro de equipe dedicado, um competidor focado e, principalmente, um grande amigo".

"Através da Race4Riley, John passou décadas dedicando seu tempo e levantando fundos para o Hospital Riley para Crianças. Quando diagnosticado pela primeira vez com câncer em 2017, John jurou a si próprio que lutaria para melhorar e usar sua voz para ajudar a espalhar a importância de prevenção de detecção precoce do câncer".

"Ele lutou bravamente e conquistou os dias que a doença prometera tirar dele. Ele ajudou diversas pessoas a fazer os testes corretamente e assim, ajudou a salvar vidas. Nós vamos levar para sempre conosco o espírito genuíno do John de ajudar o próximo primeiro e a si próprio depois. Nossas preces hoje estão com Nancy, Jarett, Olivia e Amelia, com nossa família e os fãs ao redor do mundo".

"Nós pedimos a todos nossos seguidores, por favor #CheckIt4Andretti (#ChequemPelaAndretti)"