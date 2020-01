Charlie Kimball fará a temporada completa da Indy na AJ Foyt Racing em 2020. O anglo-americano, que passou os primeiros sete anos de sua carreira na Chip Ganassi, mudou para Carlin em 2018, mas as restrições orçamentárias o impediram de fazer todo o campeonato de 2019.

"Estou empolgado e honrado em me juntar à AJ Foyt Racing e fazer parte de uma equipe que tem raízes tão profundas na história do Indianapolis Motor Speedway e na IndyCar", disse Kimball.

"Estou mais motivado do que nunca para trabalhar com a equipe para ter sucesso em todas as corridas da Indy em 2020. Agradeço à AJ Foyt Racing, Novo Nordisk e nossos outros parceiros por esta oportunidade.”

A equipe, ainda dirigida pelo ícone do automobilismo de 85 anos que detém o recorde de número de vitórias em carros da Indy (67) e número de campeonatos (sete), tem tido muitas dificuldades desde sua última vitória, em Long Beach, em 2013, com Takuma Sato. O terceiro lugar de Tony Kanaan em Gateway, em agosto passado, foi o primeiro pódio da equipe em quatro temporadas, e as perspectivas da equipe pareciam ainda mais sombrias quando o patrocinador de longa data, a ABC Supply, revelou que teria que reduzir seu financiamento para 2020.

Consequentemente, as cores vermelho, branco e azul da empresa serão vistas apenas no carro #14 de Tony Kanaan nas 500 Milhas de Indianápolis deste ano. O campeão da Indy em 2004 e vencedor da Indy 500 em 2013 ainda não tem um futuro definido dentro da Foyt até o momento.

