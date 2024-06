O segundo treino livre da Indy para a etapa de Detroit foi quente, especialmente fora da pista, com Santino Ferrucci partindo para cima de Kyle Kirkwood no paddock após um incidente entre os dois durante a sessão.

Os dois pilotos se encontraram na pista e, segundo Ferrucci, Kirkwood teria jogado o carro em cima dele em resposta.

Fora do carro, Ferruci partiu para cima do piloto da Andretti, com o momento sendo flagrado pelas câmeras de transmissão.

Em outro vídeo do momento, a transmissão da NBC pegou o áudio de Ferrucci mandando Kirkwood "se fu***, seu pedaço de merda" e dizendo que ele havia "virado em cima de mim". O piloto da Andretti parou de tentar falar com Ferrucci e saiu andando com um sorriso no rosto.

Em outro momento da transmissão, antes do clima esquentar entre eles, Kirkwood é bem taxativo pelo rádio ao comentar o incidente, afirmando que Ferrucci deveria ser banido da categoria.

A Indy realiza ainda neste sábado a sessão classificatória da etapa de Detroit, com transmissão da ESPN e do Star+.

