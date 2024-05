A 108ª Indy 500 teve Josef Newgarden como grande vencedor em uma prova marcada pela grande quantidade de bandeiras amarelas, acidentes, além do atraso da largada devido à tempestade que caiu em Indianápolis. O piloto da Penske vence pela segunda vez seguida a tradicional corrida do automobilismo mundial.

O top 3 ainda contou com uma dobradinha da McLaren com Pato O'Ward e Alexander Rossi. Um dos grandes concorrentes à vitória - e que largou do segundo lugar - Will Power abandonou a corrida restando 60 minutos para o fim.

Pietro Fittipaldi não chegou, nem de perto, tão longe. O brasileiro, que corre pela RLL, foi acertado por Callum Ilott ainda na primeira volta e abandonou. Hélio Castroneves cruzou a linha de chegada em P20.

A corrida

Logo na largada, Blomqvist, que estava mais por dentro, acabou colocando uma roda na grama, perdeu a direção do carro e acertou em cheio Ericsson que estava logo a frente. Como consequência, Ilott, ao tentar desviar, acertou Pietro Fittipaldi. O brasileiro foi para o muro e precisou abandonar.

A bandeira amarela foi agitada. Antes mesmo da relargada, na oitava volta, Armstrong também teve sua prova encerrada mais cedo com problema no motor do carro. A bandeira verde veio na décima volta, com Larson perdendo posições de forma considerável.

Com pouco mais de 10% da prova completa, o carro de Legge começou a soltar fumaça na pista e a pilota precisou abandonar - com mais um motor Honda pifando. Outra bandeira amarela entrou em cena e, basicamente, todo o grid aproveitou o momento para ir ao boxes, o que causou uma grande embaralhada no grid.

A atividade em pista durou pouco, na 28ª volta quatro carros ficaram lado a lado, pior para Lundqvist que estava para além da linha branca, perdeu o controle do monoposto três vezes antes de acertar o muro e provocar a terceira bandeira amarela.

Tudo corria bem, com os pilotos adotando a melhor estratégia tanto nos boxes, quanto na pista, no momento em que a unidade de potência Honda de Rosenqvist também 'fumou'. Na 57ª volta, a prova viu sua quarta bandeira amarela.

Mais uma vez, os carros aproveitaram a parada para poder fazer o pit e uma confusão na saída quase gerou um novo acidente na pista. A relargada, assim como o decorrer da corrida, seguiu limpa, com ultrapassagens que mudavam, a todo momento, a ordem do grid, com nomes 'surpresa' aparecendo na liderança e entre os três primeiros.

Contudo, Herta 'resolveu' que era o momento de agitar a sessão. O norte-americano viu seu carro perder o 'rumo' e acertar o muro, apresentando alguma falha mecânica e encerrando a prova mais cedo para ele. Na abertura da janela de troca, Ilott foi acertado no pitlane e parou no lugar errado atrapalhando Palou que vinha atrás.

A corrida foi retomada na volta de 92, com Rosenqvist, Legge, Fittipaldi, Ericsson, Lundqvist, Armstrong, Blomqvist fora. Hunter-Reay entrou para lista após tentar ultrapassar Dixon e ser tocado. Na relargada, Andretti se deu mal, foi parar no muro causando a sexta amarela, na volta 114.

Quando, finalmente, a parada aconteceu sob bandeira verde, Larson, em sua primeira parada na Indy, ultrapassou a velocidade permitida e foi penalizado com um drive-through. Restando 60 para o fim, um dos favoritos à vitória, Power, bateu de forma dura na barreira de proteção.

Depois de ser adiada pela chuva, na reta final da corrida, o sol se tornou um elemento surpresa e de problema para os pilotos. A última janela de pit foi aberta iniciando a emoção final, das 30 voltas restantes da corrida.

O que foi terrível para Helinho Castroneves, que teve uma parada muito ruim e prejudicou todo o trabalho feito na pista. Quando o brasileiro voltou, ele era apenas o 21º. Nas 20 finais, quatro pilotos estavam brigando pela vitória: Rossi, Newgarden, O'Ward e Dixon. A disputa se intensificou ainda mais entre O'Ward e Newgarden, com Josef prevalecendo. Veja a tabela de resultados do Motorsport.com:

