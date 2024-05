A equipe Meyer Shank Racing confirmou que o piloto brasileiro Helio Castroneves, tetracampeão da Indy 500, substituirá o novato britânico Tom Blomqvist nas duas próximas etapas da temporada 2024 da IndyCar.

Castroneves pilotará o carro nº 66 impulsionado pela Honda no GP de Detroit deste fim de semana e também na corrida seguinte, em Road America, dia 9 de junho. A decisão, segundo comunicado à imprensa feito pela Meyer Shank, foi mútua entre time e Blomqvist para que ele "se afaste" dos eventos.

Tom sofreu um acidente na volta inicial das 500 Milhas de Indianápolis no último domingo, quando passou por baixo da linha branca na curva 1, bateu e rodou, provocando um acidente com vários carros, incluindo o brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL. Ele foi muito criticado e tem início de temporada ruim.

Blomqvist, que venceu duas vezes as 24 Horas de Daytona, além do título de 2022 da IMSA, continuará a fazer parte da Meyer Shank. Coproprietário da escuderia, Mike Shank expressou a dificuldade de tirar Tom temporariamente da IndyCar.

"Essa decisão foi, de longe, a mais difícil que tivemos de tomar. Tom ainda faz 100% parte da família 'MSR' e continuará fazendo parte da equipe pelo resto da temporada. A decisão não foi tomada de ânimo leve e, depois de muita discussão com Tom, além da proximidade de duas corridas consecutivas, decidimos que Helio pilotará em Detroit e em Road America."

Atualmente, Blomqvist tem como melhor resultado o 15º lugar (St Pete) em oito corridas válidas pelo campeonato deste ano. "É justo dizer que os últimos dois dias foram alguns dos mais difíceis de minha carreira", disse Tom.

"Todos que me conhecem sabem o quanto eu amo fazer parte da família MSR e, juntos, tivemos alguns sucessos e vitórias incríveis. Estou ansioso para continuar a fazer parte da família MSR e contribuir para a MSR enquanto buscamos mais sucessos no futuro."

