Cacá lamenta fim de Jaguar: “Não era apenas automobilismo, é muito mais”

Além da suspensão de vários campeonatos do esporte a motor pelo mundo, a pandemia do novo coronavírus trouxe outras consequências amargas. Nesta segunda-feira foi anunciado que o Jaguar I-Pace eTrophy, campeonato com carros de turismo elétricos, que acompanha a Fórmula E, deixará de existir assim que a atual temporada terminar.

O campeonato está em seu segundo ano de existência e tem o brasileiro Sérgio Jimenez como primeiro campeão, e Cacá Bueno como atual vice.

O pentacampeão da Stock Car lamentou a notícia do fim da categoria: “Estamos em um momento complicado, com toda esta pandemia, e é compreensível que empresas revejam seu planejamento, nesta situação que atravessamos”, disse Cacá. “Me deixa triste, como apaixonado pelo esporte, principalmente o automobilismo, que um campeonato tão inovador, como o Jaguar deixe de acontecer. Não era apenas automobilismo é muito mais.”

“Quando largamos para a primeira corrida do primeiro campeonato mundial de carros de turismo 100% elétrico na Arábia Saudita, em 2018, todos nós escrevemos um pedaço da história. Ser o primeiro brasileiro a ganhar (na China) vencer em Mônaco, como é especial vencer em Mônaco e isso ficará para sempre.”

“Claro que queria ter conquistado o título, mas fizemos um trabalho fantástico como equipe, com o Sérgio Jimenez sendo campeão e eu terminando com o vice-campeonato. “

Cacá vê o campeonato atual como mais desafiador que o primeiro.

“Esta temporada, as coisas estão complicadas, não pude participar das duas primeiras corridas, por conflito de agenda com a Stock Car e tive um quarto lugar no México devido ao furo de um pneu; mas a equipe tem feito um trabalho excelente e confio que vamos trazer os dois títulos para o Brasil.”

