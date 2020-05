“Chateado”, Jimenez quer novo título para o Brasil em último Jaguar

O coronavírus fez com que a grande maioria das categorias do esporte a motor tivesse problemas com calendário, equipes, patrocinadores e tudo o que envolve um evento em duas ou quatro rodas.

Uma das consequências mais pesadas foi o fim do Jaguar I-Pace eTrophy anunciado nesta segunda-feira.

O campeonato, o primeiro que utiliza carros de turismo elétricos, tem como primeiro campeão e atual líder da segunda e última temporada, Sérgio Jimenez, que falo ao Motorsport.com sobre a amarga novidade.

“Fiquei chateado”, disse Jimenez. É um grande campeonato, que corre em pistas animais nas cidades do mundo todo, o primeiro do mundo de carros elétricos de turismo.”

“Infelizmente, esta pandemia pegou todos de surpresa e alguns planos tiveram que ser revistos pela maioria das empresas.”

Segundo, Jimenez há a possibilidade de outra marca tentar substituir o evento que acompanha a Fórmula E.

“Tem chances de entrar outra montadora ou virar um campeonato de todas as marcas, foi o que nos passaram. Esperamos que aconteça, pois é incrível correr no mesmo evento da Fórmula E em um campeonato que marcou a história do automobilismo mundial, sendo o primeiro de turismo 100% elétrico.”

O campeonato deste ano deve voltar junto com a Fórmula E, possivelmente em algum circuito permanente. Quando isso acontecer, Jimenez garante que não se abaterá pela má notícia.

“Vou encarar como sempre encarei: entrar pra buscar o melhor acerto e consequentemente a vitória, seja de carrinho de rolimã ou de I-Pace. Fui campeão na primeira temporada e estou na liderança da atual. A meta é fechar o campeonato com mais um título para o Brasil.”

