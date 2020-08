Nesta quarta-feira, os carros do Jaguar i-Pace eTrophy voltam à pista de Berlim para a sexta prova da maratona que encerra a temporada 2019-20. E novamente deu Brasil no treino classificatório. Cacá Bueno conquistou sua terceira pole position, mantendo o país com 100% de aproveitamento nas pole positions disputadas na capital alemã.

Cacá marcou 01min36s148 e terá ao seu lado o neozelandês Simon Evans, atual vice-líder do campeonato. Sergio Jimenez, atual líder que disputa o bicampeonato da categoria, sai em terceiro, buscando manter e aumentar a diferença para seu principal rival.

"Conseguimos a pole e o carro voltou a ser tão bom como nas primeiras corridas", disse Cacá. "Nós mexemos bastante no carro para termos uma adaptação melhor ao calor que vem fazendo. Essa semana está bem mais quente".

"Estou confiante que teremos um bom ritmo e vamos em busca de mais uma vitória".

Jimenez, que tem atualmente oito pontos de vantagem para Evans, ressaltou que o carro está bem e que vai tentar buscar uma evolução.

"Não estamos na melhor posição de largada, mas também não é a pior. Meu carro não está legal, então vamos analisar os dados e entender onde podemos evoluir para brigarmos pela vitória".

A etapa tem início às 11h45 com transmissão no Fox Sports 2.

Veja como está a classificação do campeonato com duas provas para o fim:

1 – Sergio Jimenez – 136 pontos

2 – Simon Evans – 128 pontos

3 – Cacá Bueno – 78 pontos

4 – Alice Powell – 56 pontos

5 – Nick Foster – 35 pontos

6 – Takuma Aoki – 34 pontos

7 - Gregory Segers – 32 pontos

8 – Mario Haberfeld – 16 pontos

9 – Manuel Cabrera – 0 pontos

