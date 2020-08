Se na Fórmula E o título já está garantido, no Jaguar i-Pace e Trophy a disputa segue bem aberta com duas etapas para o fim. Simon Evans conquistou a terceira vitória consecutiva e sai da quarta apenas três pontos atrás de Sergio Jimenez, em segundo.

O Brasil continuou dominando os treinos classificatórios, com Cacá Bueno garantindo sua terceira pole, tendo ao seu lado o vice-líder Simon Evans. Já o líder Sergio Jimenez saiu apenas na terceira posição.

Essa é a sexta de sete etapas no aeroporto Tempelhof, e a nona prova da temporada 2019/20. Nas duas últimas corridas, a categoria usa um traçado estendido da pista, com novas curvas no segundo setor.

Lembrando que essa é a segunda e última temporada do Jaguar i-Pace eTrophy. Em maio, a montadora anunciou que o campeonato chegará ao fim depois da maratona de provas em Berlim. Com isso, Jimenez pode se tornar o único campeão da categoria.

Após a rodada dupla do domingo, que teve uma limpa de Evans, e antes da corrida desta quarta, Sergio Jimenez se manteve na liderança, mas com a distância reduzida para apenas oito pontos, 136 a 128 para o brasileiro. Já Cacá se consolidou em terceiro, com 78 pontos, abrindo 22 de vantagem para Alice Powell, em quarto.

Cacá teve uma largada limpa e conseguiu se descolar das demais brigas que aconteciam ao fundo. Evans conseguiu uma boa trajetória e impediu uma ultrapassagem de Jimenez na primeira curva, mantendo o segundo lugar. Atrás do líder, Nick Foster conseguiu ultrapassar Alice Powell e se colocou na disputa pelas primeiras posições, como vimos nas etapas anteriores de Berlim.

Após duas voltas, os quatro ponteiros mantinham uma boa distância entre si, sem ter nenhuma aproximação no momento. Enquanto Evans ficava a 0s7 de Cacá, Jimenez foi ficando para trás, a cerca de 2s do neozelandês.

O líder do campeonato parecia não ter ritmo para acompanhar Cacá e Evans, e foi ficando mais para trás a cada volta que passava, fazendo voltas dois, três e quatro décimos mais lento que os rivais. Mas, ao mesmo tempo, conseguia colocar 1s5 para Foster.

Evans foi o primeiro a acionar o primeiro de dois modo ataques com 13 minutos para o fim. O neozelandês tinha uma diferença confortável para Jimenez a ponto de manter sua segunda colocação. Cacá tentou ativar na volta seguinte, mas errou a trajetória e ficou sem a potência extra, perdendo a liderança para Evans, que ainda tinha cerca de um minuto de modo ataque.

Cacá e Jimenez ativaram o modo ataque pela primeira vez com oito minutos para o fim e iniciaram uma caça a Evans, mas o líder do campeonato também tinha que se preocupar com Foster em sua cola.

Cacá conseguiu colar em Evans, mas não conseguiu ultrapassá-lo antes do fim do modo ataque. Os dois brasileiros acionaram a segunda potência extra antes de Evans, com pouco menos de cinco minutos para o fim. No final do modo ataque, os dois estavam novamente colados, mas com Evans na frente.

Simon Evans ativou o modo ataque com 90 segundos para o fim e conseguiu ultrapassar Cacá novamente antes do fim do cronômetro e disparou na frente.

No final, a vitória ficou com Simon Evans, um triunfo importante na disputa pelo título. Cacá Bueno cedeu o segundo lugar para Sergio Jimenez no final, para que o brasileiro pudesse manter a liderança do campeonato. Nick Foster e Alice Powell completaram o Top 5. Na Pro Am, Adalberto Baptista ficou com a terceira colocação da classe, terminando em nono na classificação geral da corrida.

Com a classificação final, a disputa ficou aberta para a última corrida da temporada. A diferença entre eles agora é de apenas três pontos, o que significa que o título deve ficar com quem terminar na frente amanhã.

A última corrida do Jaguar i-Pace eTrophy acontece amanhã, quinta (12), às 11h45.

GP dos 70 Anos escancara 'fogo amigo' de Mercedes e Ferrari contra Bottas e Vettel

PODCAST – O que aconteceria em um duelo Ham x Ver em igualdade de condições?