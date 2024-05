Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta à Flórida e realiza o GP de Miami de 2024, a segunda etapa da temporada com corrida sprint -- neste ano, aliás, o formato sprint foi revisado: no primeiro dia, treino livre e quali para a sprint; no segundo, sprint e quali do GP; no terceiro, o GP em si.

Além do formato, o tempo pode ser um desafio para equipes e pilotos nos Estados Unidos, mas não no terceiro dia. Neste sentido, o Motorsport.com checou, na noite deste sábado, a previsão do tempo para as atividades deste domingo. Veja o cenário abaixo, com base em informações do weather.com.

A corrida é às 17h00 do Brasil, 16h00 de Miami. Para o período da prova norte-americana, a probabilidade de chuva varia entre 4% e 1%. Temperaturas de aproximadamente 29ºC e ventos com velocidade na casa dos 21 km/h.

Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

