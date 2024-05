Fernando Alonso reforçou a sensação que sua nacionalidade está influenciando em como suas ações na pista estão sendo julgadas na Fórmula 1.

Por diversas corridas, a Aston Martin vem se sentindo desconfortável com a forma como seus pilotos têm levado a pior em relação às decisões dos comissários da FIA. Alonso recebeu uma punição na Austrália por potencialmente ter pilotado de forma perigosa e acabou desencadeando um incidente com George Russell.

O espanhol foi penalizado novamente na China por fazer contato lado a lado com Carlos Sainz na corrida sprint, enquanto Stroll por punido por acertar a traseira de Daniel Ricciardo em condiçao de safety car, decisões que o chefe da equipe, Mike Krack descreveu como "frustrante" e "injusta".

Na corrida sprint de Miami, o espanhol foi alvo de um movimento agressivo por parte de Lewis Hamilton no início da prova no que culminou no envolvimento de Lance Stroll e Lando Norris - que abandonou. Alonso se irritou com o fato que o piloto da Mercedes escapou da punição porque ele "não é espanhol."

Horas depois, após a classificação para o GP deste domingo, ele continuou se sentindo da mesma forma: "Eu sinto que a nacionalidade importa", alegou. "E eu irei falar com Mohammed [Ben Sulayem, presidente da FIA], com a FIA, tanto faz."

"Quero ter certeza que não tem nada de errado com a minha nacionalidade ou algo que possa influenciar qualquer decisão. Não só para mim, mas para o futuro da geração de pilotos espanhóis. Eles precisam ser protegidos."

