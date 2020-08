Após receber uma punição da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por conta do design dos dutos de freio de seu carro, a Racing Point entrará com um recurso contra a decisão e levará o caso para a Corte Internacional de Apelações do órgão que regula o automobilismo.

Acusada de ter copiado o modelo dos dutos de freio utilizado pela Mercedes em 2019, a equipe inglesa perdeu 15 pontos no Mundial de Construtores e foi multada em 400 mil euros. O time, inclusive, tem afirmado que não fez nada de errado no caso e notificou a FIA no último sábado (08) sobre sua intenção de recorrer contra a sanção.

Qualquer intenção de recorrer estava sujeita a uma janela de 96 horas para ser formalizada que funcionaria como o próximo passo no caso, levando-o à Corte Internacional de Apelações da FIA.

A Racing Point agora confirmou que irá recorrer contra a decisão, assim marcando o próximo passo em tentativa de provar sua inocência.

Tanto a Ferrari quanto a Renault também entraram com recursos, em busca de uma punição mais severa depois que a Racing Point foi autorizada a continuar a usar os dutos de freio pelo restante da temporada.

McLaren e Williams inicialmente apresentaram intenções de recorrer, mas ambas se retiraram do caso nas últimas 24 horas.

A ação gerou uma resposta furiosa do dono da Racing Point, Lawrence Stroll, que fez uma rara declaração pública condenando as equipes rivais por “arrastarem nosso nome na lama” e que ele “tomaria todas as medidas necessárias para provar nossa inocência”.

Chefe de equipe da Racing Point, Otmar Szafnauer abriu as portas para a oportunidade de levar o assunto ao tribunal em fala no final de semana passado, afirmando que mais investigações sobre o projeto apenas fortaleceriam o lado da equipe no caso.

“Quanto mais você escava, melhor para nós”, disse Szafnauer. “Então os juízes vão entender como chegamos a este carro, como chegamos aos dutos de freio e sobrepor os regulamentos, e ver que estávamos bem dentro dos regulamentos, quando você os sobrepõe ao que o carro é e como foi o processo”.

“Não seria bom ter esclarecido os pontos antes e não nos punir por explorar as regras como estão escritas? É disso que se trata a Fórmula 1”.

“Foi o que aconteceu com o difusor duplo [em 2009], quando um cara no Japão literalmente leu as regras, surgiu com o difusor duplo que então foi considerado legal”.

“Isso é o que a Fórmula 1 é, você lê as regras pelo que elas dizem, você também lê as regras pelo que elas não dizem. Por que então puni-los?”.

Williams opta por não recorrer

A Williams anunciou que não irá recorrer contra a decisão da FIA no caso da Racing Point, sentindo que sua "preocupação mais fundamental" sobre a cópia do carro de Fórmula 1 foi resolvida.

“Após uma consideração cuidadosa, a Williams decidiu não prosseguir com o recurso formal”, disse um comunicado da equipe.

“Acreditamos que a decisão da FIA de buscar a proibição de cópias extensivas de carros para 2021 em diante aborda nossa preocupação mais fundamental e reafirma o papel e a responsabilidade de um construtor dentro do esporte, que é fundamental para o DNA da Fórmula 1 e as crenças e princípios centrais da Williams”.

A FIA já anunciou que vai ajustar os regulamentos para a temporada de 2021 para proibir projetos de carros copiados após o caso da Racing Point.

Os comissários, revisando o caso inicial depois do protesto da Renault, decidiram que não se podia esperar que a Racing Point desaprendesse as informações que tinha sobre seus dutos de freio.

