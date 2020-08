Jaguar: Jimenez lidera nova dobradinha brasileira em Berlim

O Jaguar I-Pace eTrophy testemunhou mais uma dobradinha brasileira neste sábado, em Berlim. Pela quarta vez no campeonato, Sérgio Jimenez levou a melhor e teve Cacá Bueno logo atrás.

O atual campeão liderou desde o início, com Simon Evans, Nick Foster, Cacá Bueno e Alice Powell logo atrás. Os rivais usaram o modo de ataque e deixaram Jimenez para o 3º lugar, mas na 14ª volta o atual campeão ultrapassou Cacá e na penúltima volta bateu Nick Foster após erros.

Jimenez chegou a 106 pontos e ampliou a vantagem para Evans, segundo colocado, para 18 pontos.

“Eu era o piloto que todos estavam caçando durante a corrida”, disse Jimenez. “Eu precisava pegar o modo ataque, então calculei o momento exato para pegar e precisava de uma volta completa ou uma volta e meia sendo rápido com ele, já que os carros são muito iguais.”

“Quando peguei o primeiro foi muito duro, tive que passar o (Nick) Foster e depois o (Simon) Evans, de qualquer forma tudo deu certo. Agora vamos sentar, trabalhar e tentar ser ainda melhores amanhã”, completou Jimenez.

Neste sábado, também foi disputado um segundo treino classificatório, no começo da tarde em Berlim, que definiu o grid para a primeira prova da rodada dupla deste domingo (9). Jimenez largará novamente na pole position e Cacá estará na quarta colocação. A primeira prova será às 6h20 e a segunda às 11h45 (horários de Brasília), ambas com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.

Resultado da prova em Berlim:

1 – Sergio Jimenez

2 – Cacá Bueno

3 – Simon Evans

4 – Gregory Segers

5 – Alice Powell

6 – Fahad Algosaibi

7 – Takuma Aoki

8 – Abbie Eaton

9 – Paul Spooner

10– Adalberto Baptista

11– Nick Foster

Classificação do campeonato após seis etapas:

1 – Sergio Jimenez – 106 pontos

2 – Simon Evans – 88 pontos

3 – Cacá Bueno – 56 pontos

4 – Alice Powell – 45 pontos

5 – Takuma Aoki – 24 pontos

6 – Nick Foster – 23 pontos

7 – Gregory Segers – 19 pontos

8 – Mario Haberfeld – 16 pontos

9 – Manuel Cabrera – 0 pontos

