Mundial de Kart: Matheus Morgatto conquista pole em Portimão

O Brasil largará na pole position do Mundial de Kart neste sábado (07), em Portugal. O jovem Matheus Morgatto garantiu a primeira colocação no classificatório disputado em Portimão nesta sexta-feira (06) e abrirá a primeira fila nas baterias eliminatórias deste final de semana. O piloto da equipe Birel Art fez o melhor tempo do dia com 1min11s444.

“Eu fiquei muito contente e agradeço todo mundo que tem me apoiado no kart desde o início da minha carreira. Começamos ontem nos treinos livres com a pista seca e hoje começou a chover. Eu já era bem rápido ontem e hoje desde o primeiro treino já estava chovendo. Estive sempre rápido e entre os cinco primeiros. Na tomada de tempos começou a chover mais ainda, em uma situação de pista que eu gosto muito de andar, então consegui encaixar uma ótima volta”, disse Morgatto.

Com diversas conquistas no kartismo brasileiro, Morgatto logo começou a trilhar uma carreira de destaque internacional na modalidade. Além dos títulos do Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018, o brasileiro de 16 anos vem garantindo bons resultados na categoria OK nas principais competições do ano, como foi no WSK (World Series Karting) e no Europeu de Kart.

Neste sábado, Morgatto largará na primeira colocação em três baterias classificatórias, além de uma também no domingo (08). Os resultados destas corridas definirão o grid de largada para a Final da categoria OK, que tem 74 pilotos inscritos.

“Estou muito feliz com o dia que fizemos hoje. Agradeço à equipe por ter me proporcionado um kart rápido e vamos trabalhar bastante para manter essa posição agora nas baterias classificatórias. Uma boa posição de largada nessas provas é muito importante para garantirmos também um bom posicionamento na Final, onde queremos brigar pela vitória e consequentemente pelo título”, disse Morgatto.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Incomodado, Hamilton fala tudo o que pensa sobre Bottas

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?