A 25ª edição das 500 Milhas de Kart abrirá o calendário do kartismo nacional de 2022 no dia 30 de janeiro e será realizada pela primeira vez no Kartódromo Ayrton Senna, localizado no complexo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

“Já estivemos no Kartódromo Granja Viana, no Beto Carrero, em Limeira e agora, pela primeira vez, realizaremos a prova em Interlagos, graças à ajuda da prefeitura e do autódromo. Gostaria de agradecer a todos pelo esforço na organização para fazermos essa prova bacana”, diz Felipe Giaffone, proprietário do KGV e um dos organizadores da prova.

“A cidade de São Paulo fica muito feliz em poder receber este grande e histórico evento aqui em nosso kartódromo de tantas histórias, então podem contar com nosso apoio, tanto na prefeitura, quanto na câmara”, afirma o vereador Rodrigo Goulart.

“As 500 Milhas de Kart serão um grande evento para o autódromo, mas especialmente para o Kartódromo Municipal Ayrton Senna. Parabéns, Felipe, muito bom receber todos aqui”, diz Marcelo Shan, o administrador do autódromo.

Assim como aconteceu na edição 2020, a próxima edição da prova será com duração de 500 km. “Nossa 25ª edição será uma prova de 500 km, o que corresponde a cerca de 7 horas, mas estamos batalhando para que as próximas edições sejam de 12 horas com as 500 milhas tradicionais”, revela Marcello Hirsch, diretor do KGV.

A prova de endurance mais tradicional do kartismo brasileiro já está com inscrições abertas. Neste ano, o primeiro lote ficará aberto do dia 21 de outubro até 30 de novembro, com valor de R$ 6.200,00 à vista por equipe ou R$ 6.500,00 a prazo, podendo este valor ser parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Os valores incluem o aluguel de motor.

Já o segundo lote estará disponível a partir do dia 1 de dezembro no valor de R$ 6.500,00 à vista ou também pode ser parcelado este valor em até três vezes no cartão de crédito.

A 500 Milhas de Kart recebe grandes estrelas do automobilismo brasileiro e o grande charme e diferencial da prova é que esses pilotos encaram competidores experientes do kartismo amador em disputas de tirar o fôlego nos mesmos karts carenados que aceleram tradicionalmente na Pro-500, categoria da Copa São Paulo de Kart.

Prevista para o dia 30 de janeiro de 2022, a prova 500 Milhas de Kart contará com transmissão no canal Bandsports, bem como flashes na TV Band.

