Rafa Câmara se despede da Kart Republic com P4 no WSK Final Cup em Adria

Rafael Câmara mais uma vez foi protagonista no kartódromo italiano de Adria. Em sua jornada de despedida da equipe Kart Republic, o pernambucano de 16 anos de idade, integrante do programa de jovens talentos da Ferrari, finalizou o WSK Final Cup em quarto lugar, depois de largar a final na pole position.

Foi mais uma etapa sólida para o piloto que levantou três campeonatos de primeira linha no kartismo europeu em 2021, além do vice-campeonato europeu e da consistente participação no Campeonato Mundial (quando foi forçado a abandonar por furo de pneu enquanto liderava a final).

Com compromissos em testes de monopostos durante a semana, Rafa chegou para à etapa final a convite do chefe de equipe, Dino Chiesa, apenas na sexta-feira. Ele teve um breve treino livre de 12 minutos antes do quali. Cravou o sétimo tempo na tomada.

Depois de dois quintos e um terceiro lugares nas preliminares, ele terminou a fase inicial em segundo no ranking de 40 pilotos.

Pole-position na Pré-Final B, Rafa sustentou a liderança no início e, eventualmente, caiu para quarto lugar. O kart com as cores da Oak Racing Team (ORT) apresentou bom rendimento na segunda metade da prova e ele veio passando um concorrente por vez. Terminou com vitória e, como teve o melhor tempo de pré-final, conquistou o direito de largar a prova final na pole.

Novamente, o pernambucano sustentou a liderança no início da corrida decisiva, até que foi ultrapassado nas voltas 3, 4 e 5. A calibragem dos pneus chegou ao ponto ideal a seguir e, mais uma vez, ele veio recuperando terreno. Conseguiu avançar de sexto até quarto entre as voltas 11 e 13. Mas o trio de líderes havia aberto boa margem e não foi alcançado.

Câmara agora dará sequência aos seus compromissos como integrante da Ferrari Driver Academy, com testes em monopostos da F4.

“Tive uma temporada fantástica com a Kart Republic”, disse Rafa. “Começamos o ano com o título do WSK Champions Cup aqui em Adria e fiquei empolgado em me despedir do time novamente nesta pista. 2021 foi um ano inesquecível para mim e agradeço a todos que contribuíram para nosso desempenho. Estou preparado para a próxima fase da minha carreira e levarei para o resto da vida o aprendizado que tive competindo de kart no mais alto nível.”

