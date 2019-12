Vencedores das 500 Milhas de Kart em 2016, a equipe Americanet Car Racing KTF conquistou sua segunda pole position na prova de endurance mais famosa do kartismo brasileiro. Repetindo 2017, ano em que a pole foi registrada por JR de Oliveira, desta vez a melhor volta na classificação foi de Alberto Cattucci, com o kart #319. A volta da pole foi registrada com 1min00s223.

“Foi uma classificação bem competitiva, tem muitas equipes fortes, mas estamos bem felizes por conquistar a pole. Eu não tinha entrado no Top Qualify nos últimos dois anos, esse ano acabei entrando de novo, encaixei a volta e foi tudo certo. É um passo muito bom para iniciar a corrida, mas temos mais 12 horas. Largando na frente já nos livramos das batidas e das disputas de trás”, disse Cattucci.

O treino classificatório nesta tarde começou com 64 karts divididos em dois grupos de 32 karts. Os 10 melhores de cada grupo avançaram para o Top Qualify, fase final para definir o grid de largada. A segunda colocação na definição foi do kart 213, que tem três argentinos entre os pilotos da Spirit Sports.

A terceira posição também foi da Americanet Car Racing KTF com o kart #293. A Matrix Racing, com kart #91, largará na quarta posição. A equipe é formada por Caio Collet, Felipe Massa, Lucas Di Grassi, Marcel Coletta, Rafael Câmara e outros grandes pilotos.

Na categoria 500 Milhas Light, a equipe formada por mulheres conseguiu o primeiro lugar na categoria com o kart 3. O time feminino, que tem Bia Figueiredo entre as representantes, largará na sexta fila do grid na geral. A volta registrada pela equipe no Top-Qualify foi cravada por Antonella Bassani.

Após o treino, também houve o sorteio do “Lucky Dog”, que é feito para premiar uma das equipes que não foi ao Top Qualify com um lugar entre a 2ª e 10ª colocação do grid. Com isso, a Kiss/Votus 2 foi sorteada para largar na décima colocação na prova deste sábado.

A largada das 500 Milhas será às 10h da manhã.

Top Qualify:

1- #319 AMERICA NET CAR RACING KTF – 1min00s223

2- #213 SPIRIT SPORTS – 1min00s244

3- #293 AMERICA NET CAR RACING KTF – 1min00s309

4- #091 MATRIX RACING – 1min00s356

5- #002 SHELL FITTIPALDI – 1min00s434

6- #111 CPKA/MASSONI/METEORO – 1min00s464

7- #020 PRAGA - BR GOFREDO – 1min00s493

8- #033 PIQUET SPORTS – 1min00s502

9- #121 AMCOM RACING – 1min00s514

10- #925 KISS/VOTUS - Lucky Dog

11- #019 MATRIX RACING – 1min00s572

12- #023 LEGNO/TR3 – 1min00s627

13- #003 KARTEIRAS PROMAX BARDAHL – 1min00s656

14- #001 SHELL FITTIPALDI – 1min00s718

15- #220 THUNDER/PIQUET SPORTS – 1min00s723

16- #113 SPIRIT SPORTS – 1min00s767

17- #222 THUNDER/PIQUET SPORTS – 1min00s895

18- #144 BEXS – 1min01s100

19- #980 MV RACING – 1min01s147

20- #301 AMERICA NET CAR RACING KTF – 1min01s419

21- #120 AMCOM RACING – sem tempo

*Resultado sujeito à vistoria dos comissários