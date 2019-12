Atuais campeões das 500 Milhas de Kart lideram segundo dia de treinos

Os treinos livres do segundo dia das 500 Milhas de Kart foram realizados nesta quinta-feira no Kartódromo Granja Viana e o kart mais rápido do dia foi o #120, justamente o de vários atuais campeões. O time atual é formado por André Nicastro, Enzo Prando, Danilo Ramalho, Rafael Prada, Leonardo Kunen, Marcelo Furtado e Pedro Oliveira.

O dia começou com o primeiro treino na parte da manhã com duas horas de pista liberada. Na sessão da tarde, que teve quatro horas de duração, o kart mais rápido foi o #222 da equipe Thunder/Piquet Sports.

As equipes fizeram diversos testes, tanto com ajustes para o classificatório, quanto para o setup de corrida. Ao todo, 64 karts participarão da prova deste sábado.

Criada em 1997 como uma confraternização de fim de ano entre os melhores pilotos do Brasil, a 500 Milhas tradicionalmente conta com a participação de grandes nomes do automobilismo mundial. A prova terá várias estrelas como: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone, Nelsinho Piquet, Lucas Di Grassi e vários outros pilotos que já fizeram história na competição. O maior vencedor é Barrichello, com 10 conquistas.

O treino classificatório das 500 Milhas será realizado nesta sexta-feira às 14h20, seguido do Top Qualify às 14h50. A largada para a prova deste sábado será às 10h da manhã.

Treino da manhã (top-5):

1 - #120 AMCOM RACING – 57s216

2 - #293 AMERICA NET CAR RACING KTF – 57s455

3 - #002 SHELL FITTIPALDI – 57s462

4 - #144 BEXS – 57s482

5 - #121 AMCOM RACING – 57s493

Treino da tarde (top-5):

1 - #222 THUNDER TECHNOLOGY/ PIQUET SPORTS– 57s223

2 - #122 AMCOM RACING – 57s310

3 - #220 THUNDER TECHNOLOGY/ PIQUET SPORTS – 57s321

4 - #301 AMERICA NET CAR RACING KTF – 57s424

5 - #319 AMERICA NET CAR RACING KTF – 57s428