Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo acontece a 25ª edição das 500 Milhas de Kart, evento considerado um dos mais importantes do kartismo brasileiro. Pela primeira vez a elite do kartismo e do automobilismo do país estarão juntos no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos.

A largada será dada às 10h30 e terá cobertura durante as sete horas de duração aproximada pela Band e o Bandsports.

A lista de inscritos foi finalizada nesta sexta-feira e contará com nada menos do que 40 equipes. Confira quem é quem:

1 - Car Racing Press

Rodrigo França/Rogério Rodrigues/Lucas Ruaro Zanchet/Gabriel Rosa

2 - MFS Racing/CF Bank/Pneus Best

Giuliano Raucci/Erick Lutum/Nelson Neto/Antonella Bassani/Pedro Clerot/Lucca Zucchini

8 - V11 Kart Aboissa

Paulo Sant'Anna/Antonio Jorge Neto, Munir Aboissa/Renato Russo

14 - Red Racing Kart Team

Diego Nicolas Barchuk/Adriano Yamil Lukoski/Yonatan Francisco Lukoski/Lucas Matias Ghiberto/Ghiberto Guillermo Victor/Raphael Abbate

17 - Sanremo

André Pablo Lebl/Bernardo Hilbert/Kaká Magno/Douglas Pitolo

21 - Iveco Usual Racing

Djalma Pivetta/Luiz Fernando Trevisan/José Augusto Filho/Raphael Abbate

23 - MFS Racing/Rede P5

Tiago Luiz/Giuliano Raucci/Erick Lutum/Antonella Bassani/Pedro Clerot/Lucca Zucchini/Matheus Comparato

25 - Mauro Competições

Ney Roberto de Sá/João Victor Ferreira Dias/Bruno Bonifácio/João Pedro Orban/Madson Pereira Martins/Diogo Neves

28 - Lazy Kart CKS Racing

Peter Silva Jankowski/Ryan Nishioka/Henrique Morbi

48 - Longhi Pro Racing/Bino

Cássio Campos/Mário del Giudice Macagnan/Paulo Furtado Malfatti/Andrey Vishnevsky Fortes/Rodrigo Bernardes

51 - Maislaser Team Kart

Fábio Luís Paparotti/Marco Antonio Rezende Júnior/Sérgio Luís Gonçalves

70 - Massoni/Eleven/Conceito

Kleber Eletric/Bruno Monteles/Felipe Massoni/Renzo Zambolini/Frederico Capraro

71 - Nutriex Barrichello I

Felipe Giaffone/Nicolas Giaffone/Tito Giaffone/Lucas Souza/Peterson Nakamura/Enzo Bortoleto

72 - Nutriex Barrichello II

Rubens Barrichello/Eduardo Barrichello/Fernando Barrichello/Rafael Reis/Leonardo Reis

73 - Nutriex Barrichello III

Beto Cavaleiro/Rodrigo Barone/Denis Navarro/Adriano Amaral/Breno Borges

74 - Nutriex Barrichello IV

Beto Cavaleiro/Rodrigo Barone/Enzo Prando/Denis Navarro/Adriano Amaral/Thaline Chicoski

77 - Trifasica Elétrica - MV Racing

Márcio Gazquez Ramalho/Paulo Farias/Patrick Silvério Pereira/Vancler de Souza/Giuliano Taino Forcolin

78 - UniPneus/Evolution Motorsport

Bruno Slva Ferreira de Souza/Rafael Falcato Martins/Rafael Seung Woo Lee/Vinicius Escarlate

80 - Mercury - MR Competições

Marcelo Yassuo/Marco de Moraes Vojvodic/Murilo Cremonezi Marchesan/Peterson Souza Dias

85 - Car Racing/AmericaNet

Enzo Bortoleto/Felipe Drugovich/Alberto Cattucci/Rodrigo Dantas/João Cunha

117 - D4U/TS Racing

Uli Dias/Wagner Pontes/Juan Arenas/Nelson Piquet Jr.

118 - Sabiá Racing/RXM 118/Bomix

Raphael Xavier/André Rosário

120 - Tony Kart/D Racing

André Nicastro/João Pocay/Rafael Prada/Zezinho Muggiati

121 - Tony Kart/D Racing

André Nicastro/João Pocay/Rafael Prada/Zezinho Muggiati

161 - Equipe Car Racing

Antonio Carlos Junqueira/Marcus Vinicius Tolentino/Alex Seid

177 - Massoni/Conceito/Eleven

Kleber Eletric/Bruno Monteles/Felipe Massoni/Renzo Zambolini/Frederico Capraro

227 - Mauro Competições

Madson Pereira Martins/Wesley Fidelis Morais/Welisson Geraldo dos Reis/Diogo Neves/João Victor Ferreira Dias/João Pedro Orban

280 - RKC Kiss FM IMAB I

Igor Mori/André Velasco de Souza/Nelson Reple Neto/Fabio Frigi/Alberto Cesar Otazú/Caio Ditlef

293 - Car Racing/AmericaNet

José Ricardo de Oliveira/João Cunha/Alain Sisdeli/Eduardo Dupas

300 - ULV-Innospec Racing

Diogo Zucarelli/Matheus Morgato/Diego Ramos/Murilo Fiore/Gabriel Moura/Felipe Tozzo

301 - Car Racing/AmericaNet

Rafael Reis/Leonardo Reis/Rubens Barrichello/Eduardo Barrichello/Fernando Barrichello/Leandro Reis

302 - Spartans ULV Thunder

Idilson Branco/Vinicius Ponce/Rodrigo Soares/Enzo Gianfratti/Diogo Zucarelli/Matheus Morgatto

303 - Spartand ULV Thunder

Ítalo Silveira/Vinicius Ponce/Enzo Gianfratti/Rodrigo Soares/Evandro Camargo/Tiago Gonçalves

319 - Car Racing/AmericaNet

Alberto Cattucci/Lucas Souza/Felipe Giaffone/Nicolas Giaffone/Tito Giaffone/Leandro Reis

329 - Car Racing/AmericaNet

Rodrigo Dantas/Peterson Nakamura/Alain Sisdeli/José Ricardo de Oliveira/Felipe Drugovich/Marcelo Galvão

444 - RPK Racing

Márcio Rodrigues/Rodolfo Signoretti/Eduardo Rocha/Edilson da Cardoso/Álvaro Junqueira/João Simonsen

481 - AES Capital Reefer MFS

Gilnei Júlio Alves Soares/Anthony Marques Poielli/Renan Cordeiro de Melo Franco

731 - DRC-Betinho Veículos

David Hilário/Giuseppe Corsi/Higor Huertas

737 - DRC-Betinho Veículos

Gilberto Barbosa da Silva Júnior/Leonardo Feres Rosin/Gustavo Medeiros Bento/José Roberto Dicker

925 - RKC Kiss FM IMAB II

Fábio Cunha/Bruno Sutter/Fábio Frigi/Alberto Cesar Otazu/Nelson Reple Neto/André Velasco de Souza

SERGIO MAURICIO defende Masi, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?