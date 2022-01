Raphael Gebara vence 50 Milhas de Kart Cadete em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Raphael Gebara venceu neste sábado (29) a edição deste ano das 50 Milhas de Kart Cadete, evento que integra a 25ª edição das 500 Milhas de Kart. Debaixo de muita chuva, o piloto do kart #8 largou da pole position e esteve no grupo da frente ao longo da maior parte das quase uma hora de disputa, garantindo a vitória e a melhor volta da corrida.

Em uma corrida mais longa do que o normal para pilotos desta categoria, Gebara terminou logo à frente de Lourenço Varela, segundo colocado ao final da prova, enquanto Carlos Alberto foi o terceiro em Interlagos. A lista dos cinco melhores ainda contou com Eli Steinbruch e Mateus Martin.

Gebara se colocou em um seleto grupo de jovens pilotos que venceram a corrida de 50 milhas. Gabriel Gomez venceu a primeira edição da prova, disputada em 2016, enquanto Matheus Ferreira triunfou em 2017. Lucas Capelossi foi o melhor em 2018, e Yuri Morelli venceu em 2019.

A edição deste ano das 50 Milhas de Kart também contou com a participação de uma pilota. Marcella Assumpção completou a corrida com a sexta posição, logo à frente de Daniel Chaguri, campeão entre os pilotos da categoria Mirim e que completou a prova na sétima colocação geral. Nicolas Guth e Felipe Amabile completaram a lista de pilotos na oitava e nona posições, respectivamente.

Neste domingo (30), será disputada a 25ª edição das 500 Milhas de Kart, que tem largada marcada para 10h30, com os minutos iniciais exibidos pela Band. O BandSports mostra a corrida em duas janelas de uma hora cada, às 10h30 e às 16h30. O canal do KGV exibe a prova no YouTube, bem como o High Speed Brazil.

Confira o resultado final das 50 Milhas de Kart:

1º - Raphael Gebara - 34 voltas em 54min54s676

2º - Lourenço Varela - a 48s358

3º - Carlos Alberto - a 51s803

4º - Eli Steinbrunch - a 1min15s364

5º - Mateus Martin - a 1min22s841

6º - Marcella Assumpção - a 1 volta

7º - Daniel Chaguri - a 3 voltas

8º - Nicolas Guth - a 4 voltas

9º - Felipe Amabile - a 6 voltas

