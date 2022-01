500 Milhas de Kart: Car Racing/AmericaNet fatura pole position

Carregar reprodutor de áudio

A Car Racing/AmericaNet conquistou a pole position para as 500 Milhas de Kart, mais importante prova do kartismo brasileiro. No Top Qualify, parte final da classificação realizada neste sábado (29) no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, Felipe Drugovich, que tem como companheiros de time Enzo Bortoleto, Alberto Cattucci, Rodrigo Dantas e João Cunha, marcou 1min10s789, garantindo a posição de honra.

A segunda posição ficou com o time do kart número #120 da Tony Kart/D Racing, que viu André Nicastro ficar 0s215 atrás do tempo obtido por Drugovich. A Trifásica Elétrica – MV Racing partirá da terceira posição, sendo seguido pelo time do kart da Maislaser Team Kart, que não disputou o Top Qualify, mas foi beneficiado pelo Lucky Dog (sorteio que premia um kart do décimo colocado para trás para largar no top-10 na corrida).

A RKC Kiss FM IMAB II, com o número 925, partirá da quinta posição, sendo seguidos pela RPK Racing, com o kart número 444. A Nutriex Car Racing Barrichello IV, com o kart #74, ficou com a sétima colocação no grid de largada, enquanto a Massoni/Eleven/Conceito, com o equipamento #70, parte em oitavo. A Unipneus/Evolution Motorsport, do kart #78, vai largar em nono, enquanto a Tony Kart/D Racing fecha o top-10 com o kart 121.

Após a definição das posições de largada, os pilotos se preparam agora para as 500 Milhas de Kart, que tem início marcado para 10h30, com transmissão dos minutos iniciais na Band. O BandSports mostra a hora inicial da corrida, às 10h30, e a hora decisiva, às 16h30. O canal do Kartódromo Granja Viana e o High Speed Brazil, ambos no YouTube, também mostram a prova entre 11h30 e 16h30.

Confira o grid de largada das 500 Milhas de Kart:

1º (85) - Car Racing/AmericaNet - 1min10s789

2º (120) - Tony Kart/D Racing - 1min11s004

3º (77) - Trifasica Elétrica - MV Racing - 1min11s038

4º (51) - Maislaser Team Kart - Lucky Dog

5º (925) - RKC Kiss FM IMAB II - 1min11s330

6º (444) - RPK Racing - 1min11s389

7º (74) - Nutriex Car Racing Barrichello IV - 1min11s470

8º (70) - Massoni/Eleven/Conceito - 1min11s515

9º (78) - Unipneus/Evolution Motorsport - 1min11s526

10º (121) - Tony Kart/D Racing - 1min11s883

11º (28) Lazy Kart CKS Racing

12º (72) Nutriex Car Racing Barrichello II

13º (161) Equipe Car Racing

14º (2) MFS Racing/CF Bank/Pneus Best

15º (319) Car Racing/AmericaNet

16º (1) Car Racing Press

17º (11) V11 Kart Team

18º (118) Sabiá Racing/RXM 118/Bomix

19º (293) Car Racing/AmericaNet

20º (177) Massoni/Conceito/Eleven

21º (8) V11 Kart Aboissa

22º (301) Car Racing/AmericaNet

23º (73) Nutriex Car Racing Barrichello III

24º (71) Nutriex Car Racing Barrichello I

25º (329) Car Racing/AmericaNet

26º (227) Mauro Competições

27º (117) D4U/TS Racing

28º (731) DRC-Betinho Veículos

29º (80) Mercury - MR Competições

30º (25) Mauro Competições

31º (481) AES Capital Reefer MFS

32º (737) DRC-Betinho Veículos

33º (48) Longhi Pro Racing/Bino

34º (17) Sanremo

35º (280) RKC Kiss FM IMAB I

36º (14) Red Racing Kart Team

37º (303) Spartans ULV Thunder Innospec

38º (21) Iveco Usual Racing

39º (302) Spartans ULV Thunder Innospec

40º (23) MFS Racing/Rede P5

DSQ - (300) - Spartans ULV Thunder Innospec

SERGIO MAURICIO defende Masi, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?