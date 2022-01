Pela primeira vez na história, as 500 Milhas de Kart, mais importante prova de endurance do kartismo nacional, correrá no Kartódromo Ayrton Senna, localizado no complexo de Interlagos, em São Paulo (SP), naquele que é o local mais representativo para o esporte a motor brasileiro. A corrida está marcada para o dia 30 de janeiro, e reunirá alguns dos principais pilotos do País.

O Kartódromo Ayrton Senna foi inaugurado em 1970, se tornando então uma das primeiras praças esportivas do planeta para a prática específica do kartismo. Além das competições, o local se tornou conhecido também por conta dos treinos que um então jovem Ayrton Senna fazia por lá, especificamente em dias chuvosos, quando deixava sua casa para ir treinar na pista.

A pista de kart, que conta com 1.150 metros de extensão e 12 curvas, só veio a receber o nome do tricampeão mundial de Fórmula 1 em 1996. Com um traçado técnico e seletivo, que mistura pontos de grande velocidade com curvas mais travadas, o Kartódromo Ayrton Senna recebe etapas de alguns dos principais campeonatos do País, como a Copa São Paulo de Kart Granja Viana, por exemplo.

A último Campeonato Brasileiro de Kart disputado por lá foi em 2011. Em 2015, ano em que o autódromo passou por uma grande reforma, o kartódromo também recebeu melhorias, sendo a principal delas a colocação de um novo asfalto por todo o traçado. Assim, a pista está em ótimas condições para receber a 25ª edição das 500 Milhas de Kart.

“Este é mais um marco para as 500 Milhas de Kart. Correr em Interlagos será muito especial, não só por ser um kartódromo inédito para a corrida, mas também por ser um dos locais mais importantes para o nosso esporte a motor, tendo sido parte da vida não só de nomes que chegaram na F1 como Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa, mas também de centenas de pilotos do País”, disse Felipe Giaffone, organizador das 500 Milhas de Kart.

A programação será aberta na quinta-feira (27), com a realização de treinos livres. A definição do grid está marcada para o sábado. A largada da 25ª edição das 500 Milhas de Kart será no domingo, com transmissão do canal BandSports e flashes na programação da Band.

