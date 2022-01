Programação das 500 Milhas de Kart é revelada

A 25ª edição das 500 Milhas de Kart abrirá o calendário do kartismo nacional em 2022 e será disputada pela primeira vez no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Marcada para o dia 30 de janeiro, a programação das 500 Milhas conta com treinos oficiais a partir de quinta-feira (27).

Na parte da manhã da quinta-feira (27), os pilotos que disputarão as 50 Milhas Cadete terão dois treinos, sendo um às 9h e outro às 11h, cada sessão com duração de 60 minutos. O mesmo acontece com os pilotos da KZ, porém os treinos estão marcados para às 10h e 12h, respectivamente. Ainda na quinta-feira (27), os pilotos das 500 Milhas, Light e Senior, têm um treino agendado para às 14h, em sessão com 2h30min de duração.

Na sexta-feira (28), a Cadete e a KZ possuem novamente dois treinos. Os jovens pilotos da 50 Milhas treinam duas sessões de 30 minutos, uma às 9h e a outra às 13h. Já a KZ tem um treino às 9h30 e, na parte da tarde, um treino às 14h, ambas sessões de 30 minutos. Os pilotos das 500 Milhas terão dois treinos na sexta-feira (28), um às 10h e outro às 14h30, cada um com duração de 2h.

“Os treinos oficiais começam a partir de quinta-feira com duração de 2h30min, sexta-feira estão marcados dois treinos de 2h cada e depois um warm-up no sábado. O motor, que está incluso na inscrição, dá direito a cerca 7h de treino, ou seja, eles fazem praticamente uma outra corrida com esta quantidade de treinos”, aponta Felipe Giaffone, organizador das 500 Milhas de Kart.

O sábado (29) começará com a tomada de tempo das 50 Milhas Cadete às 9h40, ao passo que a tomada da KZ será às 9h55. As provas também ocorrerão na parte da manhã, sendo a 50 Milhas Cadete às 12h15, enquanto a corrida 1 da KZ será às 11h50 e a corrida 2 às 13h20.

Em seguida, vão à pista os pilotos das 500 Milhas. A tomada de tempo vai ser dividida em dois grupos. O grupo 1 acelera às 13h45 e o grupo 2 às 14h. O Top Qualify acontece depois do briefing dos pilotos, começando às 15h10 e durando cerca de 1h.

Finalmente, no tão esperado domingo, a 25ª edição das 500 Milhas de Kart terá sua largada às 10h e contará com uma duração de 7h ou 500 km. Lembrando que a prova segue com inscrições abertas e terá transmissão no canal BandSports, bem como flashes na Band.

Para conferir a programação completa das 500 Milhas de Kart, clique aqui.

