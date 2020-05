Federação Paulista anuncia retorno das competições no estado

Após a Federação Mineira de Automobilismo anunciar ontem a retomada das atividades no estado, agora foi a vez da Federação Paulista (FASP), confirmar as primeiras datas de eventos após a paralisação.

No dia 13 de junho, será realizada a terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart no Kartódromo Arena Schincariol, em Itu, em um esforço entre o Departamento de Kart da FASP, a RBC Motorsport e a administração do kartódromo.

A informação foi confirmada na manhã desta sexta pela FASP. A retomada do calendário esportivo vai levar em conta todos os procedimentos e normas determinados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) em documento divulgado na semana passada.

A suspensão das atividades esportivas devido à pandemia da Covid-19 era observada com atenção pelas federações de automobilismo do país, que deixaram as praças vazias por quase três meses.

Neste período, as entidades estiveram em contato com as autoridades civis buscando o momento para obter as liberações para retomar as atividades, que começaram com treinos particulares em horários definidos e seguiram para treinos coletivos - sempre buscando o distanciamento social e as medidas sanitárias necessárias.

"Estivemos muito atentos durante todo esse tempo sem atividades a tudo o que está acontecendo no mundo, na nossa cidade e no nosso estado", comentou Cláudio Vieira, dirigente do Interlagos Motor Clube. "A região metropolitana de São Paulo é o centro da pandemia no Brasil e, certamente, o retorno das atividades esportivas aqui irá demandar um tempo muito grande".

"Por outro lado, em algumas cidades do interior, os níveis de contágio da doença estão de certa forma controlados, e, com isso, a possibilidade de uma reabertura gradual das atividades pôde ser imaginado. O Kartódromo de Itu foi recentemente reformado e conta atualmente com uma nova administração".

"A pista é muito completa, seletiva, e temos a certeza de que poderá receber com segurança técnica e sanitária a todos os participantes da Copa São Paulo Light de Kart".

Mesmo sem divulgar um calendário fixo para o resto do campeonato, a terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart seguirá rígidos padrões de segurança, como portões fechados, uso obrigatório de máscara, distanciamento e número controlado de pessoas em cada box.

Em todos os sanitários, haverá sabonete e álcool gel 70%. O álcool também estará disponível em outras áreas do kartódromo. As áreas serão higienizadas com frequência maior por uma equipe de limpeza que está recebendo treinamento específico.

“De forma responsável e muito estudada iremos, aos poucos, retomar as nossas atividades esportivas", explicou Rafael Cançado, promotor do campeonato. "O Light está em seu 18º ano e retomar o seu calendário é uma questão muito importante para nós".

"Tomaremos todos os cuidados possíveis para que a saúde de todos seja 100% preservada, porém, seguindo o protocolo sugerido pela CBA acreditamos que será possível uma retomada gradual das competições".

"Estamos felizes em poder anunciar este movimento, mas, acima de tudo, cautelosos com todos os procedimentos que iremos seguir para que tudo se desenvolva da melhor forma possível”

