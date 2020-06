O Super Kart Brasil (SKB) volta a ser promovido por sete multicampeões do kart, são eles: Ruben Carrapatoso, Dennis Dirani, Danilo Dirani, Paulo Carcasci, André Nicastro, Renato Russo e Sérgio Jimenez, com o objetivo de incentivar a categoria de base mais importante do automobilismo. O evento está previsto para acontecer no dia 02 de agosto, pela primeira vez no estado do Paraná, no Kartódromo Raceland, em Curitiba.

Desde sua primeira edição, em 2010, o SKB recebeu e formou pilotos que competem em divisões importantes do automobilismo. Pelo grid do Super Kart Brasil já passaram Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Rafael Suzuki, Pedro Nunes, César Ramos, Vitor Baptista, Enzo Bortoleto, Galid Osman, Felipe Fraga, Gabriel Casagrande, Gaetano di Mauro, Guilherme Salas, Felipe Baptista, Matheus Iorio, Victor Guerin, entre outros que seguem agora carreira internacional como Gianluca Petecof (Shell), Felipe Drugovich, Guilherme Samaia, Pedro Piquet, Bruna Tomaselli, Sérgio Sette Câmara, Caio Collet, Matheus Leist, além de pilotos internacionais como Davide Forè, Jordon Lennox, Loris Spinelli.

Em fase final de negociação para confirmação do local, a cidade de Curitiba foi escolhida para ser o palco desta edição especial do SKB por seu excelente kartódromo, que faz parte da história do kart do Brasil, e por voltar à ativa com nova administração, facilidade de voos e hotéis.

Com seu principal diferencial de fortalecer a categoria de base do esporte a motor, o SKB mantém o seu formato original de quatro provas, que contarão com as seguintes categorias: Mini para pilotos de 7 a 10 anos, Júnior para pilotos com carteira PJMK e PJK , Ok Plus para pilotos acima de 15 anos, Senior para pilotos acima de 30 anos, Super Sênior para pilotos acima de 45 anos, KZ para pilotos a partir de 15 anos, KZ Sênior para pilotos a partir de 30 anos, F4 para uma dupla de pilotos com carteira a partir de PJK e F4 Sênior para uma dupla de pilotos a partir de 40 anos que disputarão uma prova de endurance de 3 horas.

Além da corrida de três horas, que serão em duplas, outra novidade é que as corridas serão realizadas em traçado invertido, estilo inédito na pista do Raceland.

