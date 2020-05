Federação Mineira anuncia retomada de competições no estado

Seguindo o protocolo de retomada de atividades anunciado pela CBA na última semana, a Federação Mineira de Automobilismo (FMA), em conjunto com o Kartódromo RBC Racing, anunciou na tarde desta quarta-feira (20) a retomada do calendário de competições oficiais. O Campeonato Mineiro de Kart, em conjunto com a primeira etapa da Copa Bamaq de Kart, será a primeira prova oficial pós-pandemia no estado e a sua realização será nos dias 26 e 27 de junho.

O presidente da FMA, Antônio Manoel dos Santos, divulgou um comunicado em que, baseado nos casos da Covid-19 na cidade de Vespasiano, sede do kartódromo RBC Racing, as atividades poderão ser retomadas seguindo, contudo, todas as determinações das autoridades competentes e seguindo, na íntegra, o “Plano Estratégico de Retorno às Atividades Automobilísticas No Brasil” divulgado pela CBA.

Para chegar a tal decisão a FMA se baseou no último Boletim Epidemiológico publicado no dia de hoje pelo Governo de Minas Gerais. Neste documento está descrito que a cidade de Vespasiano registrou até hoje 12 casos da doença e nenhum registro de óbito. Dr. Saulo Prado, diretor médico da Comissão Nacional de Kart e responsável médico pelas provas do Campeonato Mineiro de Kart, comentou o importante momento.

“O atendimento médico a um eventual acidente não sofreria nenhum prejuízo, tendo em vista que a rede hospitalar da área metropolitana de Belo Horizonte, tanto pública quanto privada, encontra-se com a demanda reduzida, dispondo de vagas em todos os setores, seja para atendimento básico, seja para atendimento mais complexo.”

Antônio Santos, esclareceu mais a fundo a importante decisão de retomada das atividades: “O Kartódromo RBC Racing, através de seu Departamento Jurídico, manteve contatos com a Prefeitura de Vespasiano, que já autorizou o reinício das atividades no local, desde que atendidas as exigências de proteção aos participantes.”

“Além disso, até o final da pandemia, a ausência de público deverá ser observada. Seguiremos na íntegra as determinações da CBA em seu documento de retomada das atividades. A FMA e a RBC Motorsport, responsáveis pela supervisão e promoção do Campeonato, têm um compromisso com os pilotos e envidarão, em conjunto, todos os esforços para que o ajustado com todos no início do ano seja integralmente cumprido.”

“Infelizmente teremos de ter sacrifícios de todos os envolvidos, e a FMA, assim como a RBC, contam com a compreensão, no sentido de seguirem as determinações de prevenção contra a Covid-19, além do entendimento de que alterações de datas e formatos dos eventos se farão necessárias”, concluiu.

