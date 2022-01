Iveco Usual Racing participa das 500 Milhas de Kart em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 acende a luz verde para a equipe Iveco Usual Racing neste fim de semana no Kartódromo de Interlagos. Depois de um ano de ausência por causa da pandemia, a equipe do interior de São Paulo volta a figurar na mais tradicional prova do kartismo por equipes no Brasil e do mundo, as 500 Milhas de Kart. Pela primeira vez a prova será disputada em Interlagos e a Usual levará à pista duas máquinas, uma composta por brasileiros e outra por argentinos.

O kart de pilotos nacionais é tripulado por Djalma Pivetta, piloto titular da equipe na Copa Truck, Raphael Abbate, da Copa Shell HB20, Nando Trevisan, com passagens por categorias de Fórmula Renault na Europa e Stock Light e Guto Mauad, especialista em karts com motor quatro tempos.

O segundo kart da equipe é composto pelos argentinos Robertino Ariel Lukoski, Adriano Yamil Lukoski, Yonatan Francisco Lukoski, Guillermo Victor Ghiberto e Lucas Mathias Ghiberto.

A Iveco Usual Racing é a única equipe do interior do estado de São Paulo a participar do evento que conta com grandes nomes do automobilismo nacional e internacional e que terá sete horas de duração. Estão confirmados para o evento pilotos como Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, Felipe Drugovich entre outros.

“Depois de uma boa temporada em 2021 e um mês de férias, já estava com saudades de acelerar. Estou feliz em voltar a disputar as 500 Milhas, que pela primeira vez vai ser disputada em Interlagos, vamos brigar pela vitória com meus parceiros e usar como forma de treino para a temporada 2022”, comentou Djalma Pivetta.

“Estou feliz em poder participar junto com a Iveco Usual Racing dessa festa do kartismo brasileiro. Pela primeira vez a prova acontece em Interlagos e vai reunir os principais nomes do Brasil. É uma prova longa, e de muita estratégia, do jeito que eu gosto. Espero que possamos brigar pelo pódio e pela vitória”, disse Raphael Abbate.

“É um fim de semana diferente, normalmente fico nos bastidores, já que sou o assessor de imprensa da equipe. Embora eu tenha competido no kart desde muito cedo, há alguns anos já não estou competindo regularmente, apenas nas 500 milhas. Estarei em jornada dupla entre divulgação do time e pilotar o kart. Fico feliz em dividir nossa máquina com grandes pilotos e principalmente com grandes amigos como o Djalma, Nando e Abbate”, disse Guto Mauad.

“Estou muito animado para competir em Interlagos, uma das pistas mais tradicionais do kartismo brasileiro. Uma prova como essa requer muito cuidado e uma boa estratégia, não adianta apenas ser rápido. Eu, Abbate, Djalma e Guto andamos há bastante tempo juntos e estamos entrosados, espero realmente ter um bom resultado”, comentou Nando Trevisan.

