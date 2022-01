Carregar reprodutor de áudio

Tudo está praticamente pronto para o início das atividades da 25ª edição das 500 Milhas de Kart, evento que será realizado neste domingo (30) no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Os treinos no circuito localizado em São Paulo serão abertos nesta quinta-feira, com alguns dos principais pilotos do País acelerando pelo tradicional traçado de 1.150 metros.

As atividades serão abertas às 14h, quando os pilotos da mais importante prova do kartismo brasileiro contarão com 2h30min de pista liberada para realizarem os primeiros ajustes nos karts. Será a única atividade do dia. Os treinos livres seguirão na sexta-feira, desta vez com duas atividades de duas horas cada, uma marcada para 10h, e a outra às 14h30.

No sábado, haverá um warm up e a definição das posições de largada, que será feita em duas fases. A partir das 13h40, o primeiro grupo de equipes irá para a pista, tendo dez minutos para marcarem seus tempos. O segundo grupo parte para a pista pouco depois, às 14h. Após um intervalo, os dez melhores times partem para o Top Qualify, quando um piloto faz uma única volta. O melhor tempo fatura a pole.

A 25ª edição das 500 Milhas de Kart será disputada no domingo, a partir das 10h30, e contará com sete horas de duração.

Mais corridas em Interlagos

Além das 500 Milhas de Kart, haverá mais duas categorias correndo em Interlagos ao longo do final de semana: a Cadete, que partirá para uma corrida de 50 milhas, e os pilotos da classe KZ, que terão uma rodada dupla. As duas categorias contarão com dois treinos livres na quinta e na sexta-feira. O sábado terá a definição dos grids de largada e as corridas.

A Band mostrará a largada das 500 Milhas de Kart e exibirá flashes durante a programação, enquanto o BandSports mostra a primeira hora de corrida e os 60 minutos finais, a partir das 16h30. O canal do Kartódromo Granja Viana no YouTube exibirá a corrida entre 11h30 e 16h30.

Confira a programação:

Quinta-feira, 27 de janeiro

9h - 50 Milhas Cadete - treino livre 1

10h - KZ - treino livre 1

11h - 50 Milhas Cadete - treino livre 2

12h - KZ - treino livre 2

14h - 500 Milhas de Kart - treino livre 1

Sexta-feira, 28 de janeiro

9h - 50 Milhas Cadete - treino livre 3

9h30 - KZ - treino livre 3

10h - 500 Milhas de Kart - treino livre 2

13h - 50 Milhas Cadete - treino livre 4

14h - KZ - treino livre 4

14h30 - 500 Milhas de Kart - treino livre 3

Sábado, 29 de janeiro

9h - 50 Milhas de Kart - warm up

9h20 - KZ - warm up

9h40 - 50 Milhas de Kart - tomada de tempo

9h55 - KZ - tomada de tempo

10h10 - 500 Milhas de Kart - warm up

11h50 - KZ - corrida 1

12h15 - 50 Milhas de Kart - corrida

13h20 - KZ - corrida 2

13h45 - 500 Milhas de Kart - tomada de tempos (Grupo 1)

14h - 500 Milhas de Kart - tomada de tempos (Grupo 2)

15h10 - 500 Milhas de Kart - Top Qualify