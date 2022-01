Band e BandSports transmitem 500 Milhas de Kart

Carregar reprodutor de áudio

As 500 Milhas de Kart, corrida mais importante do kartismo brasileiro e que terá sua 25ª edição realizada no próximo dia 30 de janeiro, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, contará com o foco do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A cobertura contará com transmissão dos momentos iniciais (ao vivo) e finais (em VT) da prova na Band, e a exibição da primeira e da última hora da corrida ao vivo no canal BandSports.

A corrida na capital paulista terá largada às 10h30, com transmissão da Band desde as 10h20. Ao longo da prova, a emissora exibirá flashes direto de Interlagos. No BandSports, a corrida também será um dos destaques da programação do dia 30 de janeiro. O “canal de todos os esportes” exibirá toda a primeira hora da disputa no Kartódromo de Interlagos, retomando a exibição da corrida na hora decisiva, a partir de 16h30.

“A Band tem investido muito em exibição de esporte a motor, e será muito importante ter espaço para mostrar as 500 Milhas de Kart no ‘canal do esporte’. Assim como, ter a primeira e a última hora exibidas no BandSports garante um bom pacote de transmissão para a corrida”, diz Felipe Giaffone, organizador das 500 Milhas de Kart.

O período que não contar com exibição do Grupo Bandeirantes não ficará ‘no escuro’ para o fã que quiser acompanhar a prova mais importante do kartismo brasileiro. O canal do Kartódromo Granja Viana no YouTube mostrará a prova enquanto não houver transmissão da TV, entre 11h30 e 16h30.

Os treinos para as 500 Milhas de Kart serão abertos na quinta-feira (27), seguindo pela sexta-feira. O sábado contará com a definição do grid de largada, enquanto a corrida será disputada no domingo, às 10h30.

