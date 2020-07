Vice-campeão mundial, Rafael Câmara disputa abertura do Europeu de Kart na Espanha

Rafael Câmara é um dos destaques do Brasil no kartismo internacional e enfrenta mais um desafio no retorno das competições na Europa. Vice-campeão mundial de kart em 2019, o jovem piloto disputará a etapa de abertura do Europeu de Kart neste final de semana, que acontece em Zuera, na Espanha. Após bons resultados na mesma pista há duas semanas, Câmara está empolgado para voltar a disputar vitórias entre os 88 pilotos da categoria OK.

“Esse é um dos principais campeonatos da nossa temporada e pretendo começar bem o Europeu de Kart para chegar com chances de título na última das três etapas. É um torneio de altíssimo nível, mas estou bastante adaptado com o kart e o circuito, então com certeza vamos começar com bons resultados”, diz Câmara, que foi destaque no Open do Europeu de Kart com quatro top-5, entre eles a quarta colocação na Pré-Final e um terceiro lugar nas baterias classificatórias.

Câmara é piloto da equipe Forza Racing e está em sua primeira temporada completa na categoria OK. Após conquistar o título brasileiro de kart em 2018, o jovem piloto disputou o Mundial de Kart pela primeira vez na Suécia. No ano seguinte, ele foi vice-campeão mundial na Finlândia, melhor resultado de um brasileiro na competição nos últimos 20 anos.

Em boa fase no retorno das corridas no Velho Continente, Câmara subiu no pódio do WSK (World Series Karting) em Adria e acredita que é possível manter esse desempenho nas provas do Europeu de Kart. A competição também terá provas na Itália e na Alemanha neste segundo semestre.

“Tenho uma estrutura muito boa da equipe Forza Racing e nosso kart tem mostrado estar rápido em todos os tipos de pista. Isso me deixa confiante para conseguir bons resultados no Europeu de Kart. A pista de Zuera é uma das maiores do mundo com 1.700 metros, tem um traçado bem desafiador e gosto bastante de competir nesse tipo de pista”, completa Câmara, que disputará seu terceiro Mundial de Kart em Portugal neste ano.

As atividades de pista da abertura do Europeu de Kart em Zuera, na Espanha, começam nesta sexta-feira (31) e as Finais da categoria OK estão marcadas para domingo (02).