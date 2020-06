Kartódromo da Granja Viana recebe campeões do automobilismo para corrida solidária

Grandes estrelas do automobilismo brasileiro voltam a acelerar nesta segunda-feira por uma boa causa: a corrida beneficente “Campeões Unidos por Cotia”. A prova solidária será realizada com portões fechados no Kartódromo Granja Viana, na Grande São Paulo, marcando o primeiro evento do esporte a motor atendendo ao rigoroso protocolo de distanciamento social exigido para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

A prova também tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para a população carente de Cotia, em parceria com a Prefeitura Municipal, para minimizar os efeitos da crise econômica gerada pelos efeitos da pandemia. A prova contará com campeões de diversas categorias, como F1, Indy, Fórmula E, WEC, Stock Car, Truck, Porsche, Sprint Race, Copa HB20, Rally e Drift. Serão apenas 17 pilotos para que o máximo de 50 pessoas no total estejam no dia da prova.

“É uma prova onde o resultado menos importa, unindo campeões por uma causa beneficente, ajudando as pessoas que estão precisando de auxílio nesse período de quarentena na região de Cotia. Não teremos público: apenas os pilotos, sem acompanhantes, e totalizando o máximo de 50 pessoas no Kartódromo”, disse Marcello Hirsch, diretor do Kartódromo Granja Viana, que tem uma área de boxes de 2.160 metros quadrados e terreno total de 48.000.

“Também seguiremos todos protocolos internacionais de saúde, que já inclusive estão sendo usados em categorias como NASCAR e Indy, usando máscaras o tempo inteiro e com álcool em gel de uso individual. Também faremos medição de temperatura na entrada e também com os testes rápidos da Nutriex para impedir o acesso de quem esteja com o novo coronavírus, mesmo assintomáticos.”

A prova será disputada com os tradicionais karts de aluguel do KGV, que segue com atividades restritas nesse período. Pelo lado solidário, um importante fator é a decisão da pole position: sairá na frente o piloto que conseguir o maior número de arrecadação de alimentos não-perecíveis. O público também poderá contribuir por de link divulgado nas redes sociais dos pilotos.

Confira a lista completa dos pilotos:

Átila Abreu (Stock Car)

Beto Cavaleiro (Stock Car)

Beto Monteiro (Truck)

Cássio Cortes (Copa HB20)

Daniel Serra (Stock Car)

Felipe Giaffone (Indy e Truck)

Felipe Lapenna (Stock Car)

Gaetano di Mauro (Stock Car)

Gerson Campos (Sprint Race)

João Barion (Drift)

Lucas Moraes (Rally)

Marcos Gomes (Stock Car)

Nelsinho Piquet (F1 e Stock Car)

Pedro Boesel (Porsche)

Ricardo Mauricio (Stock Car)

Sergio Jimenez (Jaguar e-Trophy)

Thiago Camilo (Stock Car)

