Rafael Câmara obteve mais um pódio em eventos de primeira linha do kartismo mundial neste domingo. O piloto da Oak Racing Team (ORT) terminou a segunda etapa do prestigiado Campeonato Europeu de Kart na segunda posição e ampliou sua margem na liderança da pontuação de 4 para 13 pontos.

A vitória da etapa na pista francesa de Aunay Les Bois ficou com o italiano Andrea Kimi Antonelli, companheiro do pernambucano na equipe Kart Republic.

O britânico Arvid Lindblad completou o pódio, deixando o representante da ORT entre dois integrantes de programas de desenvolvimento de talentos das equipes de F1. Antonelli participa do projeto da Mercedes, enquanto Lindblad é piloto Red Bull.

A jornada na França começou muito positiva para o brasileiro. Ele cravou a pole na sexta-feira, com o melhor tempo entre os 69 pilotos da classe OK inscritos no evento.

Venceu duas das quatro eliminatórias, terminou uma em sexto e a outra em quarto. Assim garantiu a terceira posição na final.

Após uma largada em falso na prova decisiva, Rafa avançou uma posição quando a prova começou a valer. Nas primeiras cinco das 25 voltas da final, o brasileiro conseguiu pressionar Antonelli, que havia saído da pole. Mas o competidor da Mercedes teve mais rendimento a partir da sexta volta e foi abrindo na liderança.

Câmara então conservou seu ritmo e no fim segurou o ímpeto de Lindblad. O britânico veio escalando o pelotão e tirou mais de um segundo da margem do vice-campeão mundial de 2019. Mas foi insuficiente para alterar a ordem do pódio.

“Foi uma etapa muito disputada e fiquei contente por conseguirmos a pole novamente", disse Câmara. "As corridas foram bem movimentadas e tenho que agradecer a todos na equipe Kart Republic pelo equipamento, novamente muito rápido".

"Conseguimos mais um pódio importante, ampliamos a liderança no campeonato. A motivação segue muito alta para buscar mais esse título para o Brasil e para a ORT. Vamos seguir trabalhando forte”

Após duas das quatro etapas do Europeu de Kart, o piloto ORT segue em altíssimo nível na temporada. Além da liderança neste campeonato, o pernambucano de 16 anos de idade conquistou outros dois títulos em 2021: o WSK Champions Cup e o WSK Super Masters Series.

Sua prioridade no ano é o Campeonato Mundial de Kart, que, pela primeira vez na história, acontecerá no Brasil. O palco é a pista de Birigui, no interior de São Paulo, o mesmo kartódromo onde Rafa Câmara estreou em dezembro de 2020 como integrante da ORT, conquistando seu bicampeonato nacional.

O Europeu de Kart realiza sua terceira etapa entre 8 e 11 de julho em Sarno (Itália) e a final em Zuera (Espanha) entre 22 e 25 de julho.

Europeu de Kart - Aunay Les Bois (top 5)

Andrea Kimi Antonelli (ITA) Rafa Câmara (BRA) Arvid Lindblad (GBR) Artem Severiukhin (RUS) Yannick de Brabander (BEL)

Europeu de Kart – Classficação (top 5)

Rafa Câmara (BRA) 62 pontos Arvid Lindblad (GBR) 49 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 44 Artem Severiukhin (RUS) 29 Juho Valtanen (FIN) 23

