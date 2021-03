Com 100% de pódios nos eventos disputados em 2021, Rafael Câmara mantém a liderança do WSK Masters Series graças ao segundo lugar conquistado em La Conca. O piloto pernambucano da Oak Racing Team chegou à etapa credenciado por duas vitórias em Adria e esteve próximo de repetir o feito na final deste domingo.

Ele largou em terceiro lugar e na metade da prova já havia superado o pole position Andrea Kimi Antonelli, piloto do programa de desenvolvimento de talentos da Mercedes. O brasileiro chegou a abrir quase um segundo, mas a cinco voltas da bandeirada o britânico Arvid Lindblad chegou com muita ação. Rafa tentou defender a liderança, mas o kart do piloto Red Bull tinha mais rendimento àquela altura, tanto que ele assumiu a dianteira e logo abriu vantagem.

Leia também: Rafa Câmara defende a liderança do WSK Super Masters Series em La Conca

Nas voltas finais o polonês Tymoteusz Kucharczyk também chegou, mas o pernambucano soube neutralizar suas investidas para terminar com o troféu de segundo lugar.

A jornada do kart #202 da equipe Kart Republic em La Conca foi positiva, sempre lutando dentro do top5. Mas não tão dominante quanto nas duas passagens dos principais kartistas do planeta pela pista de Adria –palco da disputa do WSK Champions Cup e da etapa de abertura do WSK Super Masters Series, ambos eventos vencidos pelo piloto ORT.

Na sexta-feira, Rafa registrou o 14º tempo no quali. A classe OK teve 49 competidores inscritos nesta etapa. Largando na terceira fila em todas as eliminatórias, o brasileiro terminou suas baterias preliminares em P6, P3, P3 e P5.

Neste domingo, largou em quarto na pré-final A. Acabou espremido na largada e caiu para oitavo. Mas soube escalar o pelotão para receber a bandeirada em terceiro, posteriormente promovido a segundo lugar por punição a outro competidor. Dessa forma garantiu uma vaga na segunda fila para a corrida decisiva.

Mesmo sem ganhar nenhuma bateria em La Conca, Rafa Câmara somou 75 pontos na etapa –o máximo que um piloto pode atingir é 90. Ele é o único competidor da categoria com três pódios em três eventos da WSK em 2021 e, após metade das etapas do Super Masters Series, lidera com 28 pontos de vantagem sobre Arvid Lindblad.

Câmara disse que a etapa foi de "muito trabalho e muito aprendizado" e celebra a conquista de mais um troféu.

“Foi uma etapa de muito trabalho e muito aprendizado. Avançamos em todas as corridas, recebendo a bandeirada à frente ou no mínimo na mesma posição da largada. Fico contente em levar mais um troféu para casa e vamos trabalhar para voltar a vencer em Sarno. Agradeço à equipe Kart Republic pelo equipamento impecável mais uma vez e à Oak Racing Team pelo apoio na temporada”.

Ele retorna à ação em duas semanas para a terceira e penúltima etapa do campeonato na pista italiana de Sarno.

Atual campeão brasileiro de kart, Rafa Câmara realiza em 2021 sua terceira temporada na Europa. Ele defende neste ano a renomada equipe Kart Republic, chefiada pelo lendário preparador Dino Chiesa, com quem iniciaram grandes campeões como Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Além de lutar por títulos nos eventos de primeira linha do kartismo europeu, o piloto ORT tem como grande objetivo na temporada a disputa do Campeonato Mundial de Kart. Pela primeira vez na história o evento será disputado no Brasil –na mesma pista de Birigui em que o pernambucano conquistou seu título nacional em dezembro do ano passado, logo em sua estreia como integrante da Oak Racing Team.

WSK Super Masters Series – Etapa 2 La Conca (Top 5):

Arvid Lindblad (GBR) Rafa Câmara (BRA) Tymoteusz Kucharczyk (POL) Joseph Turney (GBR) Andrea Antonelli (ITA)

WSK Super Masters Series (Top 5):

Rafa Câmara (BRA) – 164 pontos Arvid Lindblad (GBR) – 136 Tymoteusz Kucharczyk (POL) – 77 Andrea Antonelli (ITA) – 64 Tuukka Taponen (FIN) – 60

PRÉ-TEMPORADA F1: MERCEDES se encontra e MCLAREN segue SURPREENDENDO; veja RAIO-X

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.