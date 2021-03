Depois de duas vitórias em dois eventos da WSK na pista de Adria, o piloto pernambucano Rafael Câmara tem novo desafio nesta semana com o kart #202 preparado pela equipe Kart Republic. O representante da ORT (Oak Racing Team) disputa na pista de La Conca a segunda das quatro etapas do WSK Super Masters Series.

“Depois de duas vitórias em Adria, vamos muito motivados para La Conca. Tivemos um grande início de ano e vamos trabalhar em dobro para manter a boa fase e continuar lutando por pódios", disse Câmara.

O brasileiro de 15 anos de idade é um dos 51 competidores inscritos na classe OK. Participam do evento os principais kartistas do planeta, muitos deles apadrinhados por programas de desenvolvimento de pilotos das principais forças da F1 –logo abaixo de Câmara no pódio da WSK Champions Cup, por exemplo, havia um piloto Mercedes (o italiano Andrea Kimi Antonelli) e outro Red Bull (o britânico Arvid Lindblad).

O brasileiro lidera o WSK Super Masters Series com 89 pontos e leva vantagem de 31 para seu adversário mais próximo. Neste evento valem pontos tanto as baterias eliminatórias quanto a pré-final e a final, e o máximo que cada competidor pode somar em uma etapa é 90.

A pista de La Conca tem 1.250 m de extensão e recebe as atividades da etapa a partir de amanhã. Quarta-feira e quinta-feira são dedicadas aos treinos livres. Na sexta acontece a tomada de tempos e as primeiras eliminatórias. As preliminares continuam durante o sábado. O domingo começa com as pré-finais e termina com a final –com transmissão ao vivo pelo portal da WSK e seu canal oficial no Facebook.

Atual campeão brasileiro de kart, Rafa Câmara realiza em 2021 sua terceira temporada na Europa. Ele defende neste ano a renomada equipe Kart Republic, chefiada pelo lendário preparador Dino Chiesa, com quem iniciaram campeões do mundo como Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Além de lutar por títulos nos eventos de primeira linha do kartismo europeu, o piloto ORT tem como grande objetivo na temporada a disputa do Campeonato Mundial de Kart. Pela primeira vez na história o evento será disputado no Brasil –na mesma pista de Birigui em que o pernambucano conquistou seu título nacional em dezembro do ano passado, logo em sua estreia como patrocinado pela Oak Racing Team.

WSK Super Masters Series – Classificação após a etapa 1 (top-10):

Rafael Câmara – 89 pontos Edoardo Villa (ITA) – 58 Ugo Ugochukwu (EUA) – 47 Arvid Lindblad (GBR) – 40 Nikola Tsolov (BUL) – 26 Tymoteusz Kucharczyk (POL) – 26 Brando Badoer (ITA) – 23 Ariel Elkin (ISR) – 19 Artem Severiukhin (RUS) – 15 Martinius Stenshorne (NOR) – 13

