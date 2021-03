Depois de duas vitórias e um segundo lugar nos principais eventos de kart do mundo em 2021, o pernambucano Rafa Câmara assume novamente o kart #202 com as cores da Oak Racing Team (ORT) nesta semana na pista italiana de Sarno.

O piloto de 15 anos de idade lidera o WSK Super Masters Series na classe OK e é o único piloto entre os 60 do grid com 100% de pódios na temporada.

Participam do evento os principais kartistas do planeta, muitos deles apadrinhados por programas de desenvolvimento de pilotos das principais forças da F1 –logo abaixo de Câmara no pódio da WSK Champions Cup em Adria, por exemplo, havia um piloto Mercedes (o italiano Andrea Kimi Antonelli) e outro Red Bull (o britânico Arvid Lindblad). O americano Ugo Ugochukwu foi anunciado ontem como piloto de desenvolvimento da McLaren.

A temporada 2021 é a terceira do bicampeão brasileiro de kart totalmente dedicada ao kartismo na Europa. Vice-campeão mundial em 2019, Câmara defende neste ano a prestigiosa equipe Kart Republic, chefiada por Dino Chiesa, preparador responsável por revelar pilotos como Lewis Hamilton e Nico Rosberg. O grande objetivo do piloto pernambucano neste ano é o Campeonato Mundial de Kart, que pela primeira vez na história acontece no Brasil –na pista de Birigui (SP), onde Rafa estreou em dezembro de 2020 como piloto ORT conquistando o título brasileiro.

Situado próximo ao monte Vesúvio, na região de Napoli, o circuito de Sarno tem 1.547 m de extensão. A terceira etapa do Super Masters Series terá treinos livres na quarta e quinta. Na sexta acontece o quali e a primeira das três eliminatórias. As corridas preliminares seguem no sábado, com o domingo dedicado às duas pré-finais e à final. A programação do dia decisivo é transmitida ao vivo pelo site oficial da WSK e seu perfil no Facebook, a partir das 6h50 (pelo horário de Brasília).

“Depois de ganhar o WSK Champions Cup, começamos muito bem o Super Masters Series com uma vitória e um segundo lugar. O campeonato agora entra em sua segunda metade e vamos trabalhar muito para conquistar mais um pódio, agora em Sarno.”

WSK Super Masters Series (top10):

1 - Rafa Câmara (BRA) – 164 pontos

2 - Arvid Lindblad (GBR) – 136

3 - Tymoteusz Kucharczyk (POL) – 77

4 - Andrea Antonelli (ITA) – 64

5 - Tuukka Taponen (FIN) – 60

6 - Edoardo Ludovico Villa (ITA) – 58

7 - Ugo Ugochukwu (EUA) – 47

8 - Nikola Tsolov (BUL) – 46

9 - Karol Pasiewicz (POL) – 41

10 - Joseph Turney (GBR) – 38

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

SÉRGIO MAURÍCIO sobre F1 na BAND: "O diferencial será fazer o que a Globo vinha deixando de fazer"

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.