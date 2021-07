Rafa Câmara é vice-campeão europeu de kart em 2021

O pernambucano Rafael Câmara terminou o Campeonato Europeu de Kart com o vice-campeonato na manhã deste domingo em Zuera. O piloto da Oak Racing Team (ORT) foi um dos destaques da quarta e última etapa do campeonato, vencida na Espanha pelo italiano Andrea Kimi Antonelli.

O brasileiro venceu três das quatro eliminatórias e teve uma belíssima jornada de recuperação na final, avançando de 12º para quarto. Mas como foi coletado em uma das preliminares e forçado a abandonar aquela bateria, não teve condições de desafiar seu companheiro na equipe Kart Republic pelo título do campeonato.

A jornada do vice-campeão mundial de 2019 começou positiva na sexta-feira, com o terceiro melhor tempo no quali. Após as três primeiras etapas do campeonato, ele vinha em terceiro nos pontos e sabia que a meta era superar Antonelli, que é piloto de desenvolvimento da Mercedes, e o britânico Arvid Lindblad, também competidor da Kart Republic e integrante do programa júnior da Red Bull.

Largando da primeira fila em todas as eliminatórias, o pernambucano venceu as duas primeiras no sábado. Na terceira bateria, quando teve o primeiro confronto direto com Antonelli, acabou coletado em um acidente na primeira curva e foi forçado a abandonar, encerrando o sábado com um gosto amargo.

No domingo, Rafa abriu a programação em grande estilo, novamente vencendo a preliminar. Com os pontos acumulados na fase classificatória, ele ficou com o sexto lugar no grid para a final. Antonelli largou na pole e Lindblad em terceiro.

A corrida decisiva começou atribulada. Foram necessárias duas tentativas frustradas de largada até a prova ter o início validado e logo na primeira volta diversas confusões forçaram competidores a abandonar e a direção de prova a acionar a bandeira amarela em todo circuito.

Para evitar contato, o piloto ORT acabou em 12º no fim da primeira volta.

Quando a corrida relargou na terceira volta, ele veio escalando o pelotão, volta após volta. Era sexto na volta 6 e, na 9 das 18 programadas, entrou no top5. Depois avançou mais uma posição e seguiu forçando até a bandeirada.

Rafa Câmara recebeu a bandeirada em quarto, empatado em pontos com Lindblad. Como venceu a etapa 1 do Europeu em Genk, o critério de desempate favoreceu o pernambucano para terminar com o vice-campeonato.

“Fizemos o máximo aqui para buscar o título. Classificamos bem, ganhamos as baterias e tivemos uma boa recuperação na final depois de cair para fora do top 10 no início. O abandono na terceira eliminatória atrapalhou um pouco os planos, mas o que vale foi a performance que tivemos na etapa final desde os treinos".

"Competi contra mais de 60 adversários em alto nível no Campeonato Europeu e fico satisfeito por colocar as cores da ORT entre os principais concorrentes. Vamos trabalhar mais ainda para fazer um bom Campeonato Mundial no Brasil”.

Ele agora volta a atenção para os preparativos visando o Campeonato Mundial de Kart. O mais nobre evento da modalidade no planeta pela primeira vez na história acontece em território brasileiro. O palco será a pista paulista de Birigui, no primeiro fim de semana de dezembro. Rafa conhece bem o traçado, onde em dezembro do ano passado conquistou seu bicampeonato brasileiro, justamente em sua estreia como integrante da Oak Racing Team.

Campeonato Europeu de Kart – Etapa 4 (top5):

Andrea Kimi Antonelli (ITA) Arvid Lindblad (GBR) Tuuka Taponen (FIN) Rafael Câmara (BRA) Matheus Morgatto (BRA)

Campeonato Europeu de Kart – Classificação (top5):

Andrea Kimi Antonelli (ITA) 103 pontos Rafael Câmara (BRA) 80 Arvid Lindblad (GRB) 80 Nikola Tsolov (BUL) 63 Arthem Severiukhin (RUS) 38

