A 22ª edição da Copa Brasil de Kart, segundo maior evento da modalidade no Brasil, já tem seus primeiros campeões. Neste sábado ensolarado em Londrina (PR), o Kartódromo Luigi Borghesi conheceu os vencedores da Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior. E foram finais eletrizantes, com disputas acirradíssimas no traçado de 1.154 metros de extensão.

O dia começou com a realização das segundas baterias classificatórias e as finais na sequência. Na categoria Mirim, os pilotos mais novos do grid deram um show de competitividade e espírito esportivo. Bernardo Leal, Benjamin Gasparrini e Vicente da Silva travaram uma bela disputa.

No final, Leal – que venceu as duas baterias classificatórias e largou da pole na final – ficou com o título. O pernambucano do kart #128 disputou sua primeira Copa Brasil. “Larguei na pole e briguei muito. Ganhei as duas baterias e fiquei muito feliz com a conquista do meu primeiro título”, comemorou o piloto de 8 anos.

Na Cadete, maior grid do grupo 1, com 31 karts, o goiano Theo Salomão, de 9 anos, também foi campeão da Copa pela primeira vez. O piloto conquistou na sexta-feira a pole position e venceu a primeira bateria classificatória, largando na ponta na final. Mas não teve vida fácil e cruzou a linha de chegada com o kart de Guilherme Moleiro, vice-campeão, colado.

“Fiz a pole, venci a primeira bateria, fui segundo na segunda bateria e essa final foi bem difícil também. Foi uma chegada eletrizante”, contou o piloto do kart #51.

Na F4 Júnior, Enzo Marins e Ricardo Moraes bateram roda e lutaram pela vitória até a linha de chegada. Marins cruzou na frente, mas ao comemorar acabou tocando em Moraes e perdeu o bico. O piloto acabou desclassificado por falta de peso na vistoria final e deu adeus ao título. Moraes também fui punido em 15 segundos, com irregularidades no painel frontal e caiu para quarto.

Sorte do paulista Victor Tieri, de 12 anos, que terminou em terceiro e herdou a vitória. Depois de largar em décimo, o piloto do kart #33, que disputou sua primeira Copa Brasil, era só alegria. “Eu comecei a correr de kart recentemente, então, pra mim, estar aqui é uma honra. Fico muito feliz com esse título. Larguei em décimo e dei muita sorte na largada, porque o nível dos pilotos é muito alto. Espero que seja a primeira conquista de muitas”, destacou.

Na F4 Super Sênior, o carioca Ernandes Onassis venceu com folga. Depois de ganhar as duas baterias, ele largou na pole e cruzou a linha de chegada com uma boa vantagem para os rivais com o kart #105. Ele é o único piloto, no grupo 1, que já havia conquistado o título da Copa no passado e agora soma quatro conquistas.

“Eu tinha andado o ano passado no Brasileiro de 4 tempos e havia ficado em terceiro. É difícil, quando você sai do 2 tempos, até se acostumar com a tocada do 4 tempos, mas ganhar é sempre muito bom, não importa a categoria. A equipe fez um grande trabalho, me deram um kart muito bom”, celebrou. “Depois de tudo que temos passado, com essa pandemia, é muito bom voltar a correr, encontrar as pessoas”, completou Onassis.

Na F4 Super Sênior Master, o título ficou com Nestor Ferens, que também venceu as duas baterias na sua categoria com o kart #45. “Estou muito feliz. Ganhei as três provas, este é um título nacional importante, que eu não tinha e era o meu sonho. Gostaria de agradecer aos meus mecânicos e toda equipe. Agora vamos para o Brasileiro”, disse o kartista.

Na F4 Graduados, com 29 karts na pista, o paulista Giulliano Forcolin, de 24 anos, foi o campeão com o kart #7. Ele largou em segundo e superou o pole Lucca Croce para ficar com a vitória. “Só tenho a agradecer a minha equipe e a todos os apoiadores. Eu estive muito bem durante a semana, rápido durante os treinos. É uma categoria muito competitiva, o que torna a conquista mais importante. Essa vitória é uma homenagem ao meu avô (José). Corri com o capacete que ele me deu, quando eu corria na Júnior, e trouxe muita luz”, declarou emocionado.

Largando de quarto na OK Júnior, o paulista Enzo Bedani surpreendeu e ficou com a vitória, que dedicou à mãe, Fabiana, que fez aniversário ontem. “Fiz uma boa largada, pulei pra segundo, depois tive alguns enroscos nas ultrapassagens, mas consegui assumir a liderança, me concentrei, dei tudo de mim e consegui meu primeiro título na Copa Brasil”, celebrou o piloto de 13 anos (#kart 98).

Na OK FIA, Enzo Prando também foi outro kartista que conquistou sua primeira Copa Brasil. O piloto de 21 anos já havia feito a pole position na sexta-feira e vencido a primeira bateria. Na segunda bateria, ele foi o segundo, mas conseguiu largar na frente na final, pela soma dos pontos perdidos nas duas classificatórias.

“Estou muito feliz. Foi uma semana muito importante. Fiz a pole, venci a primeira bateria, depois testamos algumas coisas na segunda e não deu muito certo, mas garanti a pole e vencemos a final. Uma corrida muito difícil, com 27 voltas, calor, o (Gabriel) Gomez dando muita pressão a corrida inteira, então, tudo isso tornou ainda mais especial a conquista da minha primeira Copa”, finalizou Prando (#kart 36).

Com as conquistas dos títulos na OK Júnior e OK FIA, Bedani e Prando garantiram as vagas para representarem o Brasil no FIA Motorsport Games em outubro, em Paul Ricard, na França (com despesas assumidas pelos competidores). A competição, espécie de Olimpíadas da modalidade, terá 18 categorias de esportes a motor em disputa.

Além dos troféus, os campeões também levaram como prêmio a isenção na inscrição para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá em dezembro, no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).

A disputa do grupo 1 da Copa Brasil de Kart seguiu todos os protocolos de segurança sanitária, sem público, com número restrito de pessoas no kartódromo e todas testadas para Covid-19. Na próxima semana, a adrenalina segue alta em Londrina, com a disputa do segundo grupo, com as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ, Sênior, SS/SSM e F4 Sênior entre os dias 26 e 30.

Os melhores colocados do Grupo 1 da Copa Brasil de Kart:

Mirim

1) 128-BERNARDO MORAES LEAL (FPEA), 15:03,821 - CAMPEÃO

2) 245-BENJAMIN GASPARRINI (FAUESC), a 1,629

3) 11-VICENTE DA SILVA (FAUESC), a 2,072

4) 87-MIGUEL BARBOSA (FAUGO), a 2,357

5) 29-LUCAS LUIZ C. AMBROSIO (FPRA), a 7,739

6) 33-LUCAS FERREIRA (FASP), a 12,151

7) 114-MURILO SALTON PRADO (FASP), a 19,811

Cadete

1) 51-THEO SALOMÃO (FAUGO), 13:55,819 - CAMPEÃO

2) 6-GUILHERME MOLEIRO (FPRA), a 0,277

3) 28-ENZO MACEDO (FADF), a 0,687

4) 45-PAULO WILLEMANN FILHO (FAEMT), a 0,876

5) 8-RAPHAEL R.GEBARA (FAERJ), a 1,310

6) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (FAUESC), a 1,560

7) 99-FRANCISCO NETO CAMILO (FAEMT), a 1,692

8) 32-DAVI JOANNY F. ALKMIN (FAUESC), a 2,723

9) 106-SAMUEL SIDNEI SANTIAGO (FASP), a 2,959

10) 728-ALEXANDRE LEAL FILHO (FPEA), a 3,076

F4 Júnior

1) 33-VICTOR GARGALAC TIERI (FASP), 17:30,251 - CAMPEÃO

2) 111-HEITOR V.SOLLA (FMA), a 0,855

3) 13-ENZO ORESTES F. SILVA (FMA), a 1,297

4) 15-RICARDO S.DE MORAES (FAERJ), a 1,823

5) 8-THIAGO M.MIRANDA (FASP), a 2,445

6) 12-GABRIEL B. RAFAEL (FPRA), a 5,196

7) 3-FIRAS FAHS (FPRA), a 5,495

8) 5-ANTONIO TEVES MENEZES (FPRA), a 10,555

9) 17-LEONARDO C. OLIVEIRA (FAUESC), a 11,972

10) 66-PEDRO R.B.C. ALMEIDA (FAT), a 13,950

F4 SS /SSM

1) 105-ERNANDES ONASSIS -FAUESC (SS), 17:48,037 - CAMPEÃO SS

2) 7-LISANDRO CHENSO -FPRA (SS), a 3,714

3) 1-MARCOS A.DA SILVA -FAERJ (SS), a 4,271

4) 517-CESAR SANTOS -FAUESC (SS), a 9,905

5) 77-JOSÉ CARLOS SADERI -FPRA (SS), a 10,104

6) 526-MARCIO EDUARDO -FPRA (SS), a 10,459

7) 111-ALDO HIROSHI JR -FGA (SS), a 10,563

8) 11-PAULO SANT ANNA -FASP (SS), a 11,684

9) 45-NESTOR FERENS -FAUESC (SSM), a 12,030 - CAMPEÃO SSM

10) 38-VALDEMIRO A. OLIVEIRA -FAB (SSM), a 12,871

F4 Graduados

1) 7-GIULLIANO TAINO FORCOLIN (FASP), 17:41,588 - CAMPEÃO

2) 91-LUCCA CROCE (FASP), a 0,783

3) 25-MURILO FIORE DE BARCELLOS (FAUESC), a 0,798

4) 38-JOSÉ R.LIMA DE OLIVEIRA (FASP), a 0,940

5) 111-RODRIGO DE ANDRADE SOARES (FPARN), a 2,274

6) 17-SAMUEL MARCHESE DA CRUZ (FASP), a 2,703

7) 5-ALVARO B. JUNQUEIRA (FPARN), a 3,615

8) 18-EDUARDO RIBAS H. GIGLIO (FPRA), a 4,431

9) 28-CARLOS E.DE SOUZA (FPRA), a 8,095

10) 415-ANTONIO DALLA V. ORTUNHO (FPRA), a 8,280

OK Júnior FIA

1) 98-ENZO GARCIA BEDANI (FASP), 15:26,469 - CAMPEÃO

2) 198-VINICIUS COSTA MERCEZ (FAUGO), a 2,512

3) 145-MATEUS CALLEJAS DE FARIA (FPRA), a 3,390

4) 7-GUILHERME QUINTEIRO (FASP), a 5,535

5) 129-ETHAN K. AYRTON NOBELS (FASP), a 7,766

6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA (FPRA), a 8,696

7) 78-FELIPE GALVÃO FALK (FASP), a 9,074

8) 135-FILIPPO S. B. FIORENTINO (FASP), a 10,091

9) 16-PIETRO LIRA TORNERI (FASP), a 14,399

OK FIA

1) 36-ENZO CORREA PRANDO (FASP), 18:27,500

2) 78-GABRIEL GOMEZ (FASP), a 0,298

3) 165-LUCAS DA SILVA MENDES (FAEMT), a 7,127

4) 28-ANDRE NICASTRO (FADF), a 10,197

5) 12-BRUNO SCHUBERT PIEROZAN (FASP), a 11,391

6) 211-EDUARDO VENANCIO RITZMANN (FASP), a 12,098

7) 17-SAMUEL DA CRUZ (FASP), a 14,705

8) 123-JOÃO LUIS GUTTIERREZ POCAY (FASP), a 16,206

9) 55-LUIZ F. BRANQUINHO (FAUGO), a 27,546

10) 80-JOÃO PEDRO B. BORTOLUZZI (FAUESC), a 36,386

CLIMA DE GUERRA: Max Wilson teme CONSEQUÊNCIA do acidente de Hamilton e Verstappen para F1; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: