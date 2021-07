Nos dias 20 e 21 de agosto, o Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), realizará a Seletiva FIA Games Endurance e a Seletiva FIA Games Slalom, que irão selecionar os representantes brasileiros nestas categorias para o FIA Motosport Games. Considerado uma espécie de Olimpíadas da modalidade, o evento organizado pela entidade máxima do automobilismo mundial acontecerá entre os dias 29 e 31 de outubro, em Paul Ricard, na França.

No Slalom, serão permitidos pilotos com 14 e 15 anos completos e o Brasil selecionará um representante de cada gênero (feminino e masculino). Haverá uma prova com 20 minutos de duração, aberta a todos os inscritos. Os seis primeiros da categoria masculina e as seis primeiras da categoria feminina avançam e se classificam para o Slalom, que será disputado em trajeto específico, com locais delimitados por cones.

Cada um dos pilotos classificados terá direito a apenas uma passagem cronometrada pelo trajeto. Serão declarados campeões o piloto da categoria masculina e a piloto da categoria feminina que ao final tiver alcançado o menor tempo.

Como qualquer competidor desta faixa etária poderá disputar a seletiva, que será realizada com karts alugados, além da vaga no FIA Motorsport Games, caso os campeões não sejam filiados à CBA, eles receberão a filiação para o ano de 2021 como prêmio, para assim estarem aptos a correrem na França.

Na seletiva do Endurance serão admitidos pilotos com 17 anos de idade completos ou mais. Cada equipe deverá ser composta por quatro pilotos, com gêneros mistos (ao menos um piloto ou uma piloto no time) e todos deverão participar da prova, que terá o total de 4 horas de duração.

A equipe campeã terá o direito de representar o Brasil no evento da FIA e receberá 15 mil reais, para ser usado exclusivamente no pagamento da inscrição do FIA Motorsports Games 2021 – categoria Kart Endurance. Os quatro pilotos, integrantes da equipe campeã, também serão premiados com a isenção de sua filiação junto à CBA para o ano de 2021 (caso ainda não a tenham).

As demais despesas de viagem, equipamentos e participação no FIA Motorsport Games não previstas no regulamento das provas de Endurance e Slalom na Granja Viana serão de inteira responsabilidade dos pilotos.

“Disputar uma ‘Olímpiada’ é um sonho de qualquer competidor e estamos muito felizes em poder dar essa chance para pilotos e ‘não-pilotos’. Então, será uma competição muito democrática, especialmente no Endurance, onde os participantes podem ter 17 anos ou mais, e terão a chance de representar o Brasil num evento FIA”, comentou Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart (CNK).

“No caso do Slalom, será um evento inédito e um desafio a mais para nós, mas estamos seguindo exatamente o regulamento da FIA, selecionando pilotos de 14 e 15 anos, e vai ser muito bacana também porque é uma vaga para a categoria masculina e outra para a feminina, o que impulsiona o esporte para todos os gêneros”, completou Carcasci.

Será a segunda vez que a FIA realiza este evento multidisciplinar, com competições de Kart, GT, Fórmula 4, Endurance, Rally, Drifting, Automobilismo Virtual e outras categorias. No total, serão 18 modalidades, onde os pilotos competirão pelas medalhas de ouro, prata e bronze, com cada categoria contribuindo para um quadro geral de medalhas para identificar a nação vencedora.

Os representantes do Brasil nas demais categorias do kart do FIA Motorsport Games serão conhecidos na Copa Brasil de Kart, que está sendo realizada essa semana em Londrina. O campeão da OK Júnior estará classificado para a Karting Sprint Jr. E quem ficar com o título na OK FIA representará o Brasil na Karting Sprint Sr (com as despesas assumidas pelos competidores).

Programação dos eventos no Kartódromo Granja Viana:

Seletiva FIA Games Slalom

Sexta-feira, 20 de agosto

Treinos 14:00 – 15:00

Sorteio dos karts: 15:15

Tomada de tempo: Após o término do sorteio

Largada: Após término da tomada de tempos

Seletiva FIA Games Endurance

Sexta-feira, 20 de agosto

Treinos: 17:00 às 18:00

Tomada: 18:30

Sábado, 21 de agosto

Largada: 09:00

