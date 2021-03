O rei da pista de Adria na classe OK em 2021 tem nome e sobrenome: Rafael Câmara.

O pernambucano de 15 anos reafirmou sua grande fase com a equipe Kart Republic e conquistou mais uma vitória marcante para a Oak Racing Team.

Depois de garantir o título da WSK Champions Cup no último final de semana, em seu primeiro compromisso como piloto da Kart Republic e superando pilotos com mais idade e mais tempo que ele na modalidade, Câmara voltou a acelerar para a primeira de quatro etapas do WSK Super Master Series. E mostrou que a conquista anterior não foi por acaso.

“Fico muito contente com mais essa vitória. O kart estava muito bem ajustado e conseguimos boas ultrapassagens. A final foi muito disputada e sabia que meu equipamento teria performance na segunda metade da prova. Só tenho que agradecer a todos que torceram por mim no Brasil. Eonseguimos mais uma vitória aqui em Adria! Isso nos permitiu começar bem mais um campeonato. Agora vamos em busca de mais vitórias no nosso próximo compromisso", disse Rafa.

A primeira jornada do campeonato reuniu 63 dos principais kartistas do planeta. Rafa andou dentro do top10 em todas as baterias disputadas entre sexta e domingo.

Diferente da semana anterior, Câmara terminou a classificatória fora das duas primeiras filas. Depois de registrar a nona posição geral no quali, alinhou seu kart #202 da ORT na quinta posição para as baterias eliminatórias. E mostrou habilidade durante todo o evento para fazer as ultrapassagens necessárias.

Ainda na sexta-feira, Câmara disputou a primeira das três baterias e cruzou a linha de chegada na segunda posição, terminando o dia com dois pontos somados.

No sábado aconteceram as duas baterias que definiriam os classificados para as finais no domingo. Câmara novamente alinhou seu kart na quinta posição, terminou a primeira delas em segundo e venceu a terceira. Assim ficou na segunda posição do ranking após as corridas preliminares, com quatro pontos somados.

Pole na pré-final B, venceu novamente no domingo pela manhã, para assegurar ao kart #202 da ORT uma vaga na primeira fila para a grande decisão.

A bateria que selou outra vitória para Rafael começou de forma que o piloto não esperava. Logo na primeira curva, Câmara acabou espremido por um concorrente e, para evitar colisão, tirou o pé e caiu para a sexta posição.

Mas ele já havia mostrado que é capaz de ultrapassar em Adria e, de forma calculista e segura, repetiu o script.

Na terceira volta já havia escalado até a terceira posição. Então começou a buscar os líderes, que tinham uma vantagem superior a 1s.

Exatamente na metade da prova de 20 voltas, Rafael Câmara assumiu a liderança em uma bela manobra e de lá não saiu mais. O brasileiro recebeu a bandeira quadriculada com 1.4s de vantagem para o segundo colocado.

Foi a segunda vitória de Rafael Câmara correndo pela Kart Republic. Como piloto da ORT, Câmara já acumula dois títulos, de Campeão Brasileiro de Kart em 2020 e da WSK Champions Cup na última semana. Ele agora lidera o WSK Masters Series.

O próximo compromisso de Rafael Câmara acontece de 11 a 14 de março. A segunda etapa do Masters Series está marcada para o kartódromo de La Conca, também na Itália.

