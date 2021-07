O planejamento para a disputa da finalíssima do Campeonato Europeu de Kart começa nesta semana para Rafael Câmara. O piloto da Oak Racing Team (ORT) disputa a etapa espanhola do Champions of the Future na pista espanhola de Zuera. É o mesmo traçado onde vai correr pelo título europeu no fim de semana seguinte.

O Campeoanto Europeu é o segundo maior evento do kartismo mundial, perdendo em relevância apenas para o Campeonato do Mundo. Ambos são chancelados pela FIA, a entidade máxima do esporte a motor no mundo.

Neste ano, pela primeira vez na história, o Mundial acontece em terras brasileiras. O evento será realizado em Birigui (SP) no primeiro fim de semana de dezembro. É mesmo palco do Campeonato Brasileiro de 2020, disputado no último mês de dezembro – evento que marcou a estreia de Rafa Câmara na ORT, com a conquista de seu bicampeonato nacional.

A jornada em Zuera é o segundou round do Champions of the Future em 2021. A primeira foi em Genk, na Bélgica, mesmo local da abertura do Europeu na semana seguinte. Na ocasião, o pernambucano de 16 anos de idade foi dominante com o kart #228 preparado pela Kart Republic. Ele triunfou nos dois eventos, ambos com mais de 60 inscritos no competitivo grid da classe OK.

Além dos principais competidores da categoria em 2021, a lista de pilotos confirmados para esta semana tem estrelas de outras temporadas do kartismo mundial, casos por exemplo do espanhol Pedro Hiltbrand e do brasileiro Olin Galli. Os dois se juntam a um seleto grupo composto inclusive por pilotos afiliados a programas de desenvolvimento dos maiores times da F1, casos do italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), do britânico Arvid Lindblad (Red Bull) e do norte-americano Ugo Ugochukwu (McLaren).

Vice-campeão mundial de kart em 2019, Rafa Câmara tem disputado com eles – que são seus companheiros na equipe Kart Republic – nesta temporada, levando a melhor na grande maioria das vezes. O pernambucano acumula vitórias ao longo do ano, conquistando os títulos da WSK Champions Cup (disputado em evento único em Adria) e da WSK Super Masters Series (composto por quatro etapas, todas na Itália).

"O Europeu de Kart é uma das nossas prioridades no ano e vamos trabalhar muito para conquistar mais esse título para a ORT", disse Câmara.

"Antes do início do Europeu fiz uma etapa do Champions of the Future em Genk. Vencemos e, na semana seguinte, iniciamos com vitória o evento da CIK-FIA na mesma pista. A ideia é repetir o planejamento aqui na Espanha e chegar com a melhor preparação possível do nosso equipamento".

Câmara passou metade do Campeonato Europeu na liderança, até cair para terceiro lugar no último domingo na passagem do evento pela pista de italiana de Sarno, quando foi forçado a abandonar a final depois de seis das 20 voltas programadas.

O cronograma da segunda etapa do Champions of the Future em Zuera determina cinco sessões de treinos livres na quinta-feira. Na sexta há mais duas sessões livres e o quali. No sábado acontecem as eliminatórias, com cada piloto da classe OK correndo três baterias. Os 30 mais bem classificados após as preliminares avançam diretamente para a pré-final, que acontece no domingo bem como a prova decisiva, cuja largada está programada para 8h25 (horário de Brasília).

As provas do fim de semana são exibidas ao vivo no canal RGMMC Productions no Youtube.

F1 AO VIVO: Uma NOVA ERA com corridas SPRINT e as chances de HAMILTON em casa | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.