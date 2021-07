Rafael Câmara corre pelo título europeu de kart na Espanha

Campeão duas vezes pela Oak Racing Team (ORT) nas pistas italianas em 2021, o pernambucano Rafael Câmara disputa neste fim de semana a quarta e última etapa do Europeu de Kart. Após passar metade do torneio na primeira posição na classe OK, o segundo colocado no mundial de 2019 chega à pista espanhola de Zuera em terceiro lugar.

Nos pontos corridos, ele tem 65 e está atrás apenas de seus companheiros da equipe Kart Republic. Membro do programa de desenvolvimento da Mercedes, o italiano Andrea Kimi Antonelli lidera com 77, seguido dobritânico Arvid Lindblad, afiliado à Red Bull, com 71.

Mesmo com o regulamento determinando descartes e outros competidores conservando chances matemáticas, na prática, o título ficará nas mãos do que tiver melhor desempenho entre os três nesta semana.

“Vamos trabalhar muito no acerto do kart para buscar mais esse título", disse Câmara. "Andamos em Zuera na semana passada e o calor foi um fator muito importante. Será fundamental tirar o máximo dos pneus. O campeonato foi muito disputado desde o início e estou extremamente motivado para buscar mais um troféu”

O kartódromo espanhol é internacionalmente conhecido por exigir muito do equipamento. Situada numa região árida na província de Zaragoza, a pista normalmente recebe corridas em dias muito quentes durante o verão europeu.

A previsão do tempo nesta semana indica temperaturas acima dos 37ºC durante o dia. Na sexta-feira, por exemplo, a máxima atinge 41ºC e a mínima está prevista em 18ºC. Uma variação grande, que demanda rápida leitura da mudança das condições durante a etapa.

A lista de inscritos para a final do Europeu de Kart tem 75 competidores. A sexta-feira é dedicada aos treinos livres e qualificação. A programação determina quatro baterias eliminatórias para cada competidor, com início no sábado e conclusão na manhã de domingo.

Os 36 melhores avançam para a final, com previsão de 18 voltas e largada marcada para as 9h45 de domingo (horário de Brasília). O canal oficial da FIA Karting no Youtube exibe ao vivo as provas do fim de semana.

Campeão do WSK Champions Cup e do WSK Super Masters Series, Rafa Câmara pode conquistar em Zuera seu terceiro título no ano. Maior vencedor no kartismo internacional no primeiro semestre, o representante da ORT tem como prioridade a disputa do Campeonato Mundial da modalidade.

Pela primeira vez na história, o nobre certame será realizado no Brasil, na pista de Birigui (SP), onde o pernambucano conquistou seu bicampeonato nacional em dezembro do ano passado.

