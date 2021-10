Rafael Câmara foi um dos destaques do primeiro dia de baterias preliminares no campeonato mundial de kart em Campillos na Espanha, terminando todas as quatro disputadas dentro do top5. Sempre largando da primeira fila, o piloto ORT venceu uma, completou outra na segunda posição e fechou o dia com mais um quarto e um quinto lugar, somando 11 pontos ao fim das atividades de pista no sábado.

Os resultados colocam o pernambucano de 16 anos com pontuação suficiente para largar nas primeiras filas da grande final deste domingo, que tem largada prevista para às 10h15 no horário de Brasília.

Na bateria inicial de Rafa Câmara no campeonato, o brasileiro alinhou o #2 na primeira fila, perdendo a segunda posição na largada, mas logo recuperou a colocação inicial e abriu caça ao líder Nikola Tsolov. Na volta seguinte, assumiu a liderança, a qual sustentou até a sétima volta. O brasileiro cruzou a linha em segundo.

A bateria seguinte contou com primeira fila 100% brasileira e foi marcada por duas bandeiras amarelas por conta de dois acidentes praticamente idênticos. Rafa perdeu a segunda posição pouco antes da primeira intervenção dos fiscais. Logo que a bandeira verde tremulou novamente, o piloto ORT reagiu bem e voltou à segunda posição. Nova bandeira amarela e Câmara buscava o momento para tomar a dianteira da ponta e assim como na sinalização anterior, reagiu bem e algumas curvas à frente assumiu a liderança onde permaneceu até a bandeira quadriculada.

A terceira das quatro baterias do dia para Câmara começou atribulada. Ficando na linha lenta, caiu de P2 para P9 e começou sua jornada de recuperação, escalando posições até cruzar a linha dentro do top5.

Rafa tomou a liderança na largada em manobra por fora na Curva 1. Na segunda volta, ele perdeu a ponta, mas se mantinha ativo na disputa com o então líder Oscar Pedersen. No giro seguinte, caiu da segunda posição na disputa contra Joel Bergstrom. Joe Turney também passou o brasileiro que não conseguia encontrar o melhor ritmo na bateria. O #2 recebeu a bandeirada em P5.

"Foi um dia muito interessante aqui!", comentou câmara após as corridas. "Conseguimos bons resultados, vencendo uma bateria e terminando outra na segunda posição, além disso mais um P4 e outro P5 que vão nos colocar em boa posição de largada na final. Agora é focar onde podemos melhorar para brigar pelo título mundial."

F1 - RESSURREIÇÃO: FERRARI mais PRÓXIMA de alcançar POTÊNCIA do motor MERCEDES? Entenda a teoria

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: