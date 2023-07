Mais um sobrenome importante na história do automobilismo brasileiro volta a ter um representante no kart. Eduardo Castroneves Assola, o Dudes, sobrinho de Hélio Castroneves, disputará seu primeiro evento nacional na 24ª Copa Brasil de Kart, que terá a disputa do Grupo 2 a partir desta terça-feira (26) no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).

Tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, tricampeão das 24 Horas de Daytona, entre tantas outras vitórias, Helinho é um dos maiores pilotos da história do país e, como a maioria dos competidores, também iniciou sua carreira no kart. Seu primeiro Brasileiro de Kart foi há exatos 35 anos. E, em 1989, o paulista de Ribeirão Preto foi o campeão nacional na categoria Júnior, na prova disputada em Tarumã, Viamão (RS).

Dudes é filho de Kati, irmã de Helinho. O piloto de 15 anos começou a correr no início deste ano e está disputando a Copa SP Light de Kart na categoria Sprinter. Mesmo com a pouca experiência, Dudes vem evoluindo a cada etapa e já tem três pódios consecutivos. Na Copa Brasil, vai correr na Novatos.

Por conta dos compromissos nos Estados Unidos, onde corre na Indy, Helinho ainda não pôde acompanhar presencialmente uma corrida do sobrinho, mas já “bateu roda” com Dudes no final do ano, quando os dois andaram juntos no kartódromo de Araraquara, no interior de São Paulo.

“É uma emoção muito grande ter uma nova geração Castroneves seguindo nas pistas, porque é algo que já está no sangue. Estou super empolgado e nós sempre iremos apoiar o Dudes no que ele quiser fazer”, comentou Helinho.

“Ainda não consegui ver uma corrida dele presencialmente, mas obviamente isso vai acontecer. No entanto, a gente já andou junto de kart uma vez e vi que realmente ele tem a paixão, que é o mais importante, porque o resto vem com dedicação e trabalho”, continuou o tetracampeão da Indy 500.

Mesmo depois de tantos anos, Helinho ainda se lembra da emoção de seu primeiro título e ressalta a importância do kart na carreira de um piloto. “Foi fantástico ter ganhado um Campeonato Brasileiro de Kart, algo que todo piloto sempre sonha, principalmente, por ser a principal competição do Brasil”, lembrou.

“O kart é a escola do automobilismo, ele te abre oportunidades para qualquer tipo de situação, seja correr em monoposto, turismo, o que for, até mesmo ser um dono de equipe ou estrategista. O kart sempre vai ser uma escola importantíssima e fenomenal para qualquer pessoa que queira estar envolvida no automobilismo”, completou Helinho.

Dudes também chama a atenção pelo fato de ser a terceira geração da família envolvida no automobilismo. “É um prazer representar este sobrenome, que começou com o meu avô (Hélio) como dono de equipe de Stock Car e meu tio nas pistas internacionais”, observou.

“Eu nasci neste mundo. Não tinha um ano de idade quando assisti minha primeira corrida num autódromo, na conquista do meu tio em Indianápolis em 2009. Minha mãe, que trabalhou com o meu tio nas pistas, até me colocou para fazer outros esportes, mas eu sempre dizia que gostaria de andar de kart. Ver as vitórias do meu tio fez essa vontade crescer ainda mais. Então, sem dúvida, ter um tio campeão e um avô que ama corridas, me influenciou muito a correr”, contou o kartista, que, entretanto, diz não sentir um “peso” extra por carregar um sobrenome tão importante no automobilismo.

“Eu sou um piloto muito tranquilo, então não sinto pressão por isso. Minha cobrança é comigo mesmo, quando não tenho o resultado que eu gostaria”, explicou Dudes, que agora está totalmente focado para a disputa da Copa Brasil.

“Estou com uma expectativa muito grande. A preparação para este nacional é surreal e é legal por ser numa pista que eu gosto muito. Fiz a última etapa da Copa Beto Carrero e estávamos bem rápidos. Infelizmente, nas corridas não dei muito sorte”, lembrou Dudes, que além do tio e do avô tem como ídolos os pilotos Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Logan Sargent, Ayrton Senna e Ross Chastain.

O sonho nas pistas? “Quero muito correr na Fórmula Indy e também com alguns protótipos. Gostaria de ganhar um campeonato na Indy e também as 24 Horas de Daytona”, concluiu o jovem kartista.

Além do estreante Castroneves, a disputa no Beto Carrero também conta com dois representantes do “clã” Piquet: Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, que disputou a Shifter Graduados no Grupo 1 e foi campeão no último domingo (23), conquistando seu segundo título na competição, depois de 17 anos (o primeiro foi em 2006, quando corria na categoria Mirim).

E Rodrigo Piquet, sobrinho de Nelson, que estará na Sênior Pro, também no Grupo 2. Na Copa, ele já foi campeão na Sênior em 2010 e também é tetracampeão Brasileiro de Kart.

Com mais de 400 inscrições até o momento, a Copa Brasil de Kart de 2023 é a maior já realizada. Dividida em dois grupos, a disputa teve início no dia 19 e segue até este sábado (29).

