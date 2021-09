Mundial de Kart no Brasil é cancelado por restrições à pandemia

A FIA anunciou nesta sexta-feira (17) que o Campeonato Mundial de Kart 2021, das categorias OK e OK Junior, programado para Birigui, entre os dias 2 e 5 de dezembro, foi cancelado, devido aos “desafios para equipes, pilotos e organizadores em muitas regiões” por causa das restrições de viagens pela Covid-19.

A entidade também anunciou que o Mundial acontecerá na Espanha, de 29 a 31 de outubro. O local será anunciado nos próximos dias.

Felipe Massa, presidente da Comissão Internacional de Karting da FIA, disse: “É com grande tristeza que nos vemos tendo que cancelar o evento em Birigui. A situação global causada pela pandemia torna o evento impossível de acontecer aonde queríamos ir. Gostaria de agradecer pessoalmente ao organizador local Speed ​​Park e à equipe da CBA pelo empenho e trabalho árduo até o momento e estamos ansiosos para trabalhar junto com eles para desenvolver o Karting FIA no Brasil.”

“Um novo evento terá lugar na Europa para permitir que os melhores Pilotos de Kart do mundo terminem a temporada com um Campeonato Mundial.”

