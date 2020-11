A principal prova do kartismo brasileiro definiu seu grid de largada nesta sexta-feira (13). O trio da família Barrichello, formado por Rubinho, Dudu e Fefo garantiu a pole position para as 500 Milhas de Kart da Granja Viana. Já a equipe Motorsport ThePlayer, largará na 22º posição na prova deste sábado.

O treino classificatório foi realizado em duas etapas, onde todos os inscritos são divididos para ir à pista. A equipe Motorsport ThePlayer esteve no grupo 1, marcado por uma grande paridade entre os competidores. O kart dos Barrichello terminou na frente do grupo, tendo como melhor tempo 56s052 e o quinto colocado, último classificado para a disputa da pole, ficou a apenas 0s061.

O trio, formado por Gabriel Crepaldi, Erick Schotten e Mayke Naderer, terminou em 11º entre 21 karts no primeiro grupo, com a melhor volta ficando a 0s340 do #72 de Barrichello. Somando entre os dois grupos, garantiu a 22ª posição entre 43 participantes.

No grid geral, o #72 sai na ponta, tendo em segundo o kart #120 de André Nicastro e André Castro e do terceiro ao quinto lugar, domínio da KTF, colocando três de seus cinco karts no Top 5. Entre as três equipes nomes como Enzo Bortoleto, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro e outros nomes.

A edição de 2020 das 500 Milhas de Kart da Granja Viana tem a largada marcada para 17h do sábado. O SporTV transmitirá ao vivo a primeira e a última hora da prova. O evento, realizado em parceria com o Brasileiro de Rotax, tem algumas modificações para este ano. Entre as novidades está a antecipação da data para o dia 14 de novembro e uma duração um pouco menor: 500 quilômetros ou sete horas de prova.

