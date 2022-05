Carregar reprodutor de áudio

O paulista Pipo Derani realizará uma ação especial na 90ª edição das 24 Horas de Le Mans, a corrida de endurance mais famosa do planeta. Um dos principais pilotos da atualidade em corridas de longa duração, o brasileiro de 28 anos disputará a prova pela sétima vez e terá uma motivação a mais.

Em parceria com o artista francês Jean-Baptiste Launay, mais conhecido como Jisbar, Derani terá uma pintura exclusiva em seu capacete que será utilizado na prova, que acontecerá entre os dias 11 e 12 de junho.

Após a corrida, o capacete será leiloado e todo o valor arrecadado será doado ao Hospital do GRAACC, localizado em São Paulo, e que há 30 anos oferece a crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, o direito de alcançar todas as chances de cura contra o câncer com qualidade de vida, dentro do mais avançado padrão científico. São cerca de 4 mil pacientes atendidos por ano.

"Sempre acompanhei o trabalho do GRAACC, já visitei o hospital e é sublime tudo o que eles têm feito ao longo dos últimos 30 anos, ajudando tantas crianças e adolescentes na luta contra o câncer. Como muita gente sabe, meu pai faleceu em 2018 com a doença e vi nesta ação uma forma também de homenageá-lo", comentou Derani.

"Conheci o Jisbar há pouco tempo e me tornei um admirador de sua arte. Ao longo dos últimos anos, ele também tem feito várias ações na Europa, arraigando fundos com suas artes para campanhas socioambientais, ajuda às vítimas da Covid-19, entre outros. Quando expus a ideia de fazermos o leilão em Le Mans em prol do Hospital do GRAACC, ele topou na hora", continuou o piloto.

"Espero que consigamos arrecadar uma grande quantia para ajudar o Hospital do GRAACC a seguir realizando esse trabalho tão importante, auxiliando tanto aqueles que estão nesta batalha contra o câncer", completou o brasileiro.

Jisbar também se mostrou muito feliz com a parceria. "Como fã de automobilismo, fiquei realmente honrado quando soube que o Pipo era um dos meus colecionadores e descobri sua incrível carreira", destacou.

"Quando ele me falou sobre este projeto, concordei de imediato, sobretudo com o fato desta iniciativa ter uma causa tão nobre! Colaborar com um campeão e acima de tudo uma pessoa tão generosa é uma oportunidade muito especial na minha carreira", concluiu Jisbar.

